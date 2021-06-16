وأكد بايدن عقب أول لقاءه مع بوتين خلال مؤتمر صحافي في جينيف أنه قال لبوتين إن أجندته ليست ضد روسيا وإنما لمصلحة الشعب الأمريكي، حسب تعبيره.



ووصف بايدن المحادثات مع بوتین بأنها كانت "جيدة" و"إيجابية".



وأضاف بايدن: أثرت خلال اللقاء مع بوتين ملف المواطنين الأمريكيين في سجون روسيا



وصرح : قلت لبوتين إننا لن نقبل أي انتهاك لسيادة الولايات المتحدة الأمريكية



وبشأن الهجمات السيبرانية قال بايدن: ناقشت مع بوتین الأمن السيبراني ونرفض الهجمات على بنيتنا التحتية



وبخصوص موضوع سوريا قال بايدن: ناقشت مع بوتین فتح مسار للمساعدات الإنسانية إلى سوريا



كما أشار بايدن الى موضوع اعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني وقال: ندين اعتقال السلطات الروسية للمعارض أليكسي نافالني.



هذا و صرح بايدن: لا أتوقع أن يكون لدى بوتن رغبة في إحياء فكرة الحرب الباردة.