الرئيس التونسي يجري مباحثات ثنائية مع نظيره الإيطالي

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، على "تويتر"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن سعيد وصل إلى روما في زيارة رسمية إلى إيطاليا، تستمر يومين.



وكان في استقبال الرئيس التونسي لدى وصوله إلى روما، وزير الشؤون الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، حيث من المقرر أن تستمر الزيارة حتى غدا الخميس، يلتقي خلالها أيضا برئيس الوزراء الإيطالي.



وقالت "وكالة تونس أفريقيا للأنباء" إن الزيارة تمثل مناسبة لبحث تطوير التعاون والشراكة بين البلدين وتساهم في ترسيخ علاقات التشاور والتنسيق بين البلدين، خاصة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.