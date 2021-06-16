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الأربعاء 16 حزيران 2021 ساعة 22:22

الاتحاد الأوروبي يتبنى عقوبات جديدة على بيلاروسيا

الاتحاد الأوروبي يتبنى عقوبات جديدة على بيلاروسيا
جاءت الموافقة خلال اجتماع لسفراء الدول الأعضاء في بروكسل، وسيجري التصديق على العقوبات في 21 يونيو (حزيران) الحالي خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الحضوري في لوكسمبورغ، وستصبح سارية مع نشر الأسماء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

كما يعتزم الأوروبيون فرض عقوبات اقتصادية على بيلاروسيا، تضاف إلى قرار منع شركات الطيران البيلاروسية من دخول المجال الجوي لدول الاتحاد، الذي يطال في المقام الأول شركة «بيلافيا» الوطنية.

جاءت العقوبات الجديدة بطلب من القادة الأوروبيين بعد تحويل السلطات البيلاروسية مسار طائرة تابعة لشركة «ريان إير» خلال رحلة لها بين أثينا وفيلنيوس وإجبارها على الهبوط في مينسك لاعتقال اثنين من ركابها؛ هما الصحافي البيلاروسي المعارض رومان بروتاسيفيتش وصديقته الروسية صوفيا سابيغا.

وجرى تحميل 7 أشخاص؛ بينهم عدد من كبار المسؤولين في النظام، مسؤولية عملية تحويل الوجهة التي تضمنت إرسال مقاتلة لإجبار طائرة «ريان إير» على الهبوط في العاصمة البيلاروسية.

وتستهدف العقوبات التي فُرضت (الأربعاء) 78 شخصاً و7 كيانات فردية، وسيُحظر دخولهم الاتحاد وستصادر أصولهم فيه. كما سيُحظر منح تمويل أوروبي للكيانات المعنية.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 88 من قيادات النظام؛ بينهم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو ونجله.

وتمسّ العقوبات الاقتصادية الجديدة الأصول المالية للنظام. وشرح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الأوروبيين ما زالوا مترددين في فرض عقوبات اقتصادية، لكن هذه المرة نحتاج حقاً إلى اتخاذ إجراءات يشعر لوكاشينكو بثقلها».

وأضاف بوريل أن بعض العقوبات الاقتصادية التي تجري دراستها تطال صادرات البوتاس وخط الأنابيب الذي ينقل جزءاً من الغاز من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي «والذي يمكن أن ينقل عبر خط أنابيب آخر».
مصدر : وكالات
رقم : 938429
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