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الخميس 17 حزيران 2021 ساعة 09:52

قاليباف يؤكد ضرورة المشاركة الجدية في الانتخابات

قاليباف يؤكد ضرورة المشاركة الجدية في الانتخابات
وفي تصريح ادلى به اليوم الخميس اعتبر قاليباف الحضور عند صناديق الاقتراع مشهدا اخر من المشاركة الشعبية في تقرير المصير وقال: ان الانتخابات تعد فرصة لتغيير اسلوب الادارة في البلاد وفقا للدستور.

واضاف: لو اردنا التغلب على المشاكل فلا سبيل امامنا سوى المشاركة الجادة في الانتخابات والمبادرة لانتخاب صائب وصحيح.

وقال قاليباف: لنأت جميعا الى الساحة يوم الجمعة الى جانب بعضنا البعض من اجل مستقبل ايران العزيزة والشامخة ومن اجل ابنائنا وان ندعو الباري تعالى ونبذل الجهود للتغلب على المشاكل.

وختم رئيس مجلس الشورى الاسلامي تصريحه بالقول: انني على ثقة بان الشعب الايراني سيسجل هذه المفخرة الكبرى مرة اخرى.
رقم : 938498
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