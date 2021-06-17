الصفحة الرئيسية
0
الخميس 17 حزيران 2021 ساعة 09:54

ايران...انتهاء فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات

ايران...انتهاء فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات
ووفقا للقانون الخاص بانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس البلدية والقروية ومجلس الشورى الاسلامي ومجلس خبراء القيادة تنتهي فترة الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من انطلاق العملية الانتخابية في الساعة السابعة صباحا من يوم غد الجمعة.

وستجري يوم غد الجمعة 18 حزيران /يونيو انتخابات رئاسة الجمهورية الـ 13 وانتخابات المجالس الاسلامية البلدية والقروية الـ 6 والانتخابات التكميلية البرلمانية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة.

وتجري المنافسة في الانتخابات الرئاسية بين المرشحين الاربعة: آية الله ابراهيم رئيسي ومحسن رضائي وعبدالناصر همتي وامير حسين قاضي زادة هاشمي بعد انسحاب كل من علي رضا زاكاني وسعيد جليلي ومحسن مهر علي زادة.

وتم تخصيص 66 الفا و 800 مركز اقتراع لانتخابات رئاسة الجمهورية و 75 الفا و 15 مركز اقتراع لانتخابات المجالس البلدية والقروية.

ويبلغ عدد الناخبين 59 مليونا و 310 آلاف و 307 اشخاص من ضمنهم مليون و 392 الفا و 148 شخصا دخلوا السن القانونية (18 عاما) للادلاء باصواتهم للمرة الاولى.
رقم : 938499
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مامحل المطبعين من الإعراب؟ فاعل أم مفعول به أم مجرور؟..
مامحل المطبعين من الإعراب؟ فاعل أم مفعول به أم مجرور؟..
الشعب الايراني والعرس الانتخابي العظيم
الشعب الايراني والعرس الانتخابي العظيم
17 حزيران 2021
عروض إسرائيليّة لطرد كابوس الوحدة الفلسطينيّة
عروض إسرائيليّة لطرد كابوس الوحدة الفلسطينيّة
17 حزيران 2021
هل ستعيد حكومة بينيت نفتالي النظر في السياسات المعادية للفلسطينيين؟
هل ستعيد حكومة بينيت نفتالي النظر في السياسات المعادية للفلسطينيين؟
17 حزيران 2021
بعد عشر سنوات على الحرب ..من المسؤول عن الأزمة في سوريا
بعد عشر سنوات على الحرب ..من المسؤول عن الأزمة في سوريا
17 حزيران 2021
جليلي ينسحب من الانتخابات الإيرانية لصالح رئيسي
جليلي ينسحب من الانتخابات الإيرانية لصالح رئيسي
16 حزيران 2021
السيد الخامنئي: مقاطعة الانتخابات لا تحل المشاكل في إيران
السيد الخامنئي: مقاطعة الانتخابات لا تحل المشاكل في إيران
16 حزيران 2021
حجازي لإسلام تايمز: بينيت أكثر تطرفاً وتشدداً في التعامل مع الفلسطينيين
حجازي لإسلام تايمز: بينيت أكثر تطرفاً وتشدداً في التعامل مع الفلسطينيين
16 حزيران 2021
عروض ‘‘إسرائيليّة‘‘ لطرد كابوس الوحدة الفلسطينيّة
عروض ‘‘إسرائيليّة‘‘ لطرد كابوس الوحدة الفلسطينيّة
16 حزيران 2021
بعد عشر سنوات على الحرب ..من المسؤول عن الأزمة في سوريا
بعد عشر سنوات على الحرب ..من المسؤول عن الأزمة في سوريا
16 حزيران 2021
رجال الأعمال الإماراتيين تحت مقصلة التهديد من أجل التطبيع
رجال الأعمال الإماراتيين تحت مقصلة التهديد من أجل التطبيع
16 حزيران 2021
السعودية تعدم فتى بسبب المشاركة في تظاهرة
السعودية تعدم فتى بسبب المشاركة في تظاهرة
16 حزيران 2021
المرشح محسن مهر علي زاده من السباق الرئاسي في إيران
المرشح محسن مهر علي زاده من السباق الرئاسي في إيران
16 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مامحل المطبعين من الإعراب؟ فاعل أم مفعول به أم مجرور؟..
الشعب الايراني والعرس الانتخابي العظيم
عروض إسرائيليّة لطرد كابوس الوحدة الفلسطينيّة
هل ستعيد حكومة بينيت نفتالي النظر في السياسات المعادية للفلسطينيين؟