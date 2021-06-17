الصفحة الرئيسية
0
الخميس 17 حزيران 2021 ساعة 10:21

عكرمة صبري: المستوطنون مهزومون ولم ينعموا باحتفالهم في القدس

عكرمة صبري: المستوطنون مهزومون ولم ينعموا باحتفالهم في القدس
وأشار صبري، في تصريحات صحفية، إلى أن المستوطنين مهزومون نفسياً وواقعياً ولم يجرؤوا على تنظيم ما تسمى بمسيرة الأعلام مرتين إلى أن وصلوا في المرة الثالثة إلى باب العامود تحت حراب قوات الاحتلال.

وحول تطاول المستوطنين على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال الشيخ صبري: إن ما صدر يؤكد أنهم مجموعة من الموتورين الذين يحملون أخلاقاً بذيئة.

وطالب خطيب الأقصى المسلمين أن ينتفضوا لحبيبهم محمد، وعلى سلطات الاحتلال أن تتحمل مسؤولية ما حصل من إساءة لرسول الإسلام من المستوطنين.

وشدد الشيخ صبري على أن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لن يسمحوا بالإساءة له أو إلى أي نبي من الأنبياء.

وجدد التأكيد على حق المسلمين الشرعي في أرض الإسراء والمعراج موجهاً التحية للشباب المقدسي الذي يتصدى للمستوطنين.

وطمأن الشيخ صبري بأن الله سينصر هذا الدين، ولن يتخلى عنا.

وكان مستوطنون قد تجرؤوا على التلفظ بألفاظ مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه واله وسلم خلال ما تسمى بمسيرة الأعلام في القدس المحتلة، والتي انحسر عدد المشاركين فيها إلى نحو ألف مستوطن بسبب الخوف من ردة فعل المقاومة.

ونشرت قوات الاحتلال نحو 2500 جندي لتأمين المسيرة التي ألغيت عدة مرات، واقتصرت في المرة الثالثة على مئات بعد أن اعتاد المستوطنون على المشاركة بعشرات الآلاف في السنوات الماضية.
مصدر : وكالات
رقم : 938508
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مامحل المطبعين من الإعراب؟ فاعل أم مفعول به أم مجرور؟..
مامحل المطبعين من الإعراب؟ فاعل أم مفعول به أم مجرور؟..
الشعب الايراني والعرس الانتخابي العظيم
الشعب الايراني والعرس الانتخابي العظيم
17 حزيران 2021
عروض إسرائيليّة لطرد كابوس الوحدة الفلسطينيّة
عروض إسرائيليّة لطرد كابوس الوحدة الفلسطينيّة
17 حزيران 2021
هل ستعيد حكومة بينيت نفتالي النظر في السياسات المعادية للفلسطينيين؟
هل ستعيد حكومة بينيت نفتالي النظر في السياسات المعادية للفلسطينيين؟
17 حزيران 2021
بعد عشر سنوات على الحرب ..من المسؤول عن الأزمة في سوريا
بعد عشر سنوات على الحرب ..من المسؤول عن الأزمة في سوريا
17 حزيران 2021
جليلي ينسحب من الانتخابات الإيرانية لصالح رئيسي
جليلي ينسحب من الانتخابات الإيرانية لصالح رئيسي
16 حزيران 2021
السيد الخامنئي: مقاطعة الانتخابات لا تحل المشاكل في إيران
السيد الخامنئي: مقاطعة الانتخابات لا تحل المشاكل في إيران
16 حزيران 2021
حجازي لإسلام تايمز: بينيت أكثر تطرفاً وتشدداً في التعامل مع الفلسطينيين
حجازي لإسلام تايمز: بينيت أكثر تطرفاً وتشدداً في التعامل مع الفلسطينيين
16 حزيران 2021
عروض ‘‘إسرائيليّة‘‘ لطرد كابوس الوحدة الفلسطينيّة
عروض ‘‘إسرائيليّة‘‘ لطرد كابوس الوحدة الفلسطينيّة
16 حزيران 2021
بعد عشر سنوات على الحرب ..من المسؤول عن الأزمة في سوريا
بعد عشر سنوات على الحرب ..من المسؤول عن الأزمة في سوريا
16 حزيران 2021
رجال الأعمال الإماراتيين تحت مقصلة التهديد من أجل التطبيع
رجال الأعمال الإماراتيين تحت مقصلة التهديد من أجل التطبيع
16 حزيران 2021
السعودية تعدم فتى بسبب المشاركة في تظاهرة
السعودية تعدم فتى بسبب المشاركة في تظاهرة
16 حزيران 2021
المرشح محسن مهر علي زاده من السباق الرئاسي في إيران
المرشح محسن مهر علي زاده من السباق الرئاسي في إيران
16 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مامحل المطبعين من الإعراب؟ فاعل أم مفعول به أم مجرور؟..
الشعب الايراني والعرس الانتخابي العظيم
عروض إسرائيليّة لطرد كابوس الوحدة الفلسطينيّة
هل ستعيد حكومة بينيت نفتالي النظر في السياسات المعادية للفلسطينيين؟