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الخميس 17 حزيران 2021 ساعة 10:24

انفجار يستهدف رتل دعم للقوات الاميركية جنوبي العراق

انفجار يستهدف رتل دعم للقوات الاميركية جنوبي العراق
وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب خط سريع في محافظة الديوانية، انفجرت، في ساعة متقدمة من ليلة امس، لدى مرور رتل تابع للقوات الاميركية.

ولم ترد تفاصيل أكثر، فيما إذا كان رتل الدعم اللوجستي قد تعرض لأضرار مادية أو بشرية، حتى اللحظة.

وأحبطت قوة أمنية، مساء امس، تفجيراُ كان معداً لاستهداف رتل دعم لوجتسي للتحالف الاميركي غرب العاصمة بغداد.

وفي الأسابيع الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف قوات الاحتلال الأميركية إذ باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية.

وكانت فصائل المقاومة العراقية قد اعلنت في وقت سابق انها ستستهدف القوات الاميركية اذا لم تقدم على جدولة انسحابها من العراق.
مصدر : وكالات
رقم : 938510
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