غزة: حالة وفاة و152 إصابة جديدة بكورونا

وأكدت الصحة في بيانها اليومي وفاة مواطن واحد داخل مشافيها ليرتفع العدد إلى 1050 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.



وأشارت الصحة إلى تعافي 398 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ما يرفع إجمالي المتعافين 108301 حالة .



وقالت إن إجمالي تراكمي للمصابين 112668 إصابة, فيما بلغ عدد الحالات النشطة 3317 حالة.



وأوضحت ان إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 65 حالة فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 38 حالة.



وتعيش غزة حالة من التعايش مع فيروس كورونا حيث عادت صالات الافراح للعمل مع معظم المطاعم فيما يمكن ان يعاد العمل في الاسواق الشعبية قريبا.