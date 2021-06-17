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الخميس 17 حزيران 2021 ساعة 11:48

استثمارات السعودية تتراجع في سندات الخزانة الأميركية

استثمارات السعودية تتراجع في سندات الخزانة الأميركية
وقلصت السعودية حيازتها بالسندات؛ وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية الشهرية، بنحو 0.4% خلال أبريل/نيسان، بما يعادل 500 مليون دولار عن شهر مارس/آذار الماضي.

وهبطت استثمارات المملكة بالسندات الأميركية إلى 130.3 مليار دولار بنهاية أبريل/نيسان، مقارنة بما كانت عليه في مارس/آذار الماضي عند 130.8 مليارات دولار.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت حيازة المملكة بالسندات الأميركية بنسبة 3.99% بزيادة قيمتها 5 مليارات دولار عن إجمالي حيازتها في أبريل/نيسان 2020 والبالغة 125.3 مليارات دولار.

وتتميز السندات الأميركية بأنها وسيلة أكثر أماناً على المستوى العالمي، حيث إنها قليلة المخاطر وبيعها يكون بصورة سهلة ما يعيد لميزانية تلك الدول مليارات الدولارات في وقت قصير.

ولا تشمل البيانات التي تعلن عنها الخزانة الأميركية شهريا، الاستثمارات الأخرى للدول سواء كانت الحكومية أو الخاصة بالولايات المتحدة الأميركية، بل توضح فقط استثماراتها بأذون وسندات الخزانة.
مصدر : وكالات
رقم : 938528
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