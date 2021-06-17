الصفحة الرئيسية
0
الخميس 17 حزيران 2021 ساعة 12:36
ائتلاف 14 فبراير:

إعدام الشاب آل درويش يؤكد أن النظام السعودي مجرم إرهابي

إعدام الشاب آل درويش يؤكد أن النظام السعودي مجرم إرهابي
وشدد الائتلاف في بيان على موقعه الرسمي، على أن: هذه الجريمة الوحشية هي جريمة ضد الإنسانية، وتؤكد أن النظام السعودي مجرم إرهابي، لا يحترم الدين ولا حقوق البشر، وتدحض كل روايات حماية حقوق الإنسان في العالم، التي يتغنى بها "بايدن" وإدارته الأميركية التي تغطي على جرائم حلفائها.

ولفت إلى أن: الشهيد مصطفى اعتقل عندما كان قاصرا "17 عاما"، وتعرض لتعذيب وحشي لفترات طويلة لانتزاع اعترافات باطلة، وذلك لتثبيت مجموعة من التهم الملفقة له تمهيدا لإعدامه وتصفيته.

وتوجه الائتلاف بأحر التعازي والمواساة بهذه الفاجعة لأهل القطيف الصابرين، ودعا كل أحرار العالم إلى التعبير عن استنكاره لهذه الجريمة النكراء، التي ارتكبها "المجرم محمد بن سلمان وأبوه" بحق هذ الشاب البريء وباقي الشهداء.

 
مصدر : وكالات
رقم : 938538
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مراجع الدين يدعون للمشاركة المهيبة في الانتخابات الايرانية
مراجع الدين يدعون للمشاركة المهيبة في الانتخابات الايرانية
مامحل المطبعين من الإعراب؟ فاعل أم مفعول به أم مجرور؟..
مامحل المطبعين من الإعراب؟ فاعل أم مفعول به أم مجرور؟..
17 حزيران 2021
الشعب الايراني والعرس الانتخابي العظيم
الشعب الايراني والعرس الانتخابي العظيم
17 حزيران 2021
عروض إسرائيليّة لطرد كابوس الوحدة الفلسطينيّة
عروض إسرائيليّة لطرد كابوس الوحدة الفلسطينيّة
17 حزيران 2021
هل ستعيد حكومة بينيت نفتالي النظر في السياسات المعادية للفلسطينيين؟
هل ستعيد حكومة بينيت نفتالي النظر في السياسات المعادية للفلسطينيين؟
17 حزيران 2021
بعد عشر سنوات على الحرب ..من المسؤول عن الأزمة في سوريا
بعد عشر سنوات على الحرب ..من المسؤول عن الأزمة في سوريا
17 حزيران 2021
جليلي ينسحب من الانتخابات الإيرانية لصالح رئيسي
جليلي ينسحب من الانتخابات الإيرانية لصالح رئيسي
16 حزيران 2021
السيد الخامنئي: مقاطعة الانتخابات لا تحل المشاكل في إيران
السيد الخامنئي: مقاطعة الانتخابات لا تحل المشاكل في إيران
16 حزيران 2021
حجازي لإسلام تايمز: بينيت أكثر تطرفاً وتشدداً في التعامل مع الفلسطينيين
حجازي لإسلام تايمز: بينيت أكثر تطرفاً وتشدداً في التعامل مع الفلسطينيين
16 حزيران 2021
عروض ‘‘إسرائيليّة‘‘ لطرد كابوس الوحدة الفلسطينيّة
عروض ‘‘إسرائيليّة‘‘ لطرد كابوس الوحدة الفلسطينيّة
16 حزيران 2021
بعد عشر سنوات على الحرب ..من المسؤول عن الأزمة في سوريا
بعد عشر سنوات على الحرب ..من المسؤول عن الأزمة في سوريا
16 حزيران 2021
رجال الأعمال الإماراتيين تحت مقصلة التهديد من أجل التطبيع
رجال الأعمال الإماراتيين تحت مقصلة التهديد من أجل التطبيع
16 حزيران 2021
السعودية تعدم فتى بسبب المشاركة في تظاهرة
السعودية تعدم فتى بسبب المشاركة في تظاهرة
16 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مراجع الدين يدعون للمشاركة المهيبة في الانتخابات الايرانية
مامحل المطبعين من الإعراب؟ فاعل أم مفعول به أم مجرور؟..
الشعب الايراني والعرس الانتخابي العظيم
عروض إسرائيليّة لطرد كابوس الوحدة الفلسطينيّة