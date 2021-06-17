147 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وأفادت مصادر مقدسية، أن 147 مستوطنًا، وطلبة معاهد دينية متطرفة، على الأقل، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية.



وتجول المستوطنون في باحات المسجد، وأدت مستوطنة طقوسًا تلمودية وبكائيات على جدران المسجد الأقصى وأمام قبة الصخرة.



وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية، وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات وحماية من قوات الاحتلال.



وتشهد فترة الاقتحامات إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المسجد من المصلين والمرابطين، وذلك لتسهيل اقتحام المستوطنين.



وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية يهدفون بها الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.



وتتواصل الدعوات لعموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل وأهالي القدس ومن يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية، إلى تكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك، وإعماره بالمصلين والمرابطين، إفشال لمخططات المستوطنين.