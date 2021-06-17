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الخميس 17 حزيران 2021 ساعة 13:46
دبابات الاحتلال تستهدف موقعا للجيش السوري في القنيطرة
وادعت يديعوت احرنوت أن القصف الذي لم يوقع إصابات، استهدف المبنى الذي كان يستخدمه حزب الله، وفق زعم الصحيفة العبرية.
وأضافت الصحيفة: "أن هذا هو الهجوم الأول في الشمال بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت".
مصدر :
وكالات
رقم :
938551
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