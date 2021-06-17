دبابات الاحتلال تستهدف موقعا للجيش السوري في القنيطرة

وادعت يديعوت احرنوت أن القصف الذي لم يوقع إصابات، استهدف المبنى الذي كان يستخدمه حزب الله، وفق زعم الصحيفة العبرية.



وأضافت الصحيفة: "أن هذا هو الهجوم الأول في الشمال بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت".