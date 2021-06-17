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الخميس 17 حزيران 2021 ساعة 13:51

كدخدائي: من مسؤولية مجلس صيانة الدستور صون اصوات الشعب

كدخدائي: من مسؤولية مجلس صيانة الدستور صون اصوات الشعب
وقال كدخدائي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: ان من مسؤولية مجلس صيانة الدستور صون اصوات الشعب وقد قامت بهذه المهمة في مختلف المراحل كي يكون الشعب هو من يقرر مصيره.  

واضاف: اننا ناخذ بنظر الاعتبار سلامة ونزاهة الانتخابات التي تعد المسؤولية الرئيسية لمجلس صيانة الدستور فضلا عن سلامة وصحة المواطنين وبناء عليه فقد تم اتخاذ اجراءات مختلفة لهذا الغرض.

واوضح بان من الاجراءات المتخذة من قبل مجلس صيانة الدستور، هي البطاقات الانتخابية وطباعتها والاشراف عليها من قبل مراقبين على مدار الساعة واشار الى توفير البطاقات الانتخابية بالعدد الكافي بغية ازالة الهواجس من حدوث نقص في هذا المجال.

ونوه الى حضور مراقبين من وزارة الصحة في مراكز الاقتراع للاشراف على تطبيق البروتوكولات الصحية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا، لافتا الى قرار الغاء بصمة الاصبع من قبل الناخبین وقال ان تحديد الهوية يجري بصورة الكترونية.  

واشار الى الجانب الامني للانتخابات وقال: انه تم عقد العديد من الاجتماعات مع القوى الامنية والشرطية في سياق العمل على توفير الامن للانتخابات وسوف لن تكون لنا مشكلة في الجانب الامني ان شاء الله تعالى.

واشار الى وجود مرشحين من مختلف التوجهات في المنافسة الانتخابية لرئاسة الجمهورية واضاف: ان مجلس صيانة الدستور يعمل وفق القانون ولا يبحث في اهلية المترشحين على اساس التوجهات الفئوية اطلاقا.
رقم : 938553
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