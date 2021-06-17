الداخلية الايرانية تؤكد انسحاب المرشح زاكاني من السباق الرئاسي

وقالت الوزارة في بيانها ان المرشح زاكاني ابلغ وزارة الداخلية بقرار انسحابه اليوم الخميس.



وكان زاكاني قد اعلن يوم امس الاربعاء في تصريح له قرار انسحابه من المنافسة في الانتخابات الرئاسية.



وكان المرشحان محسن مهر علي زادة وسعيد جليلي قد اعلنا ايضا يومي الثلاثاء والاربعاء على التوالي انسحابهما من السباق الرئاسي.



وذكرت وزارة الداخلية في بيانها بان المنافسة في الانتخابات ستكون بين المرشحين الاربعة المتبقين وهم: محسن رضائي میر قائد وسید ابراهیم رئیسي وسید امیر حسین قاضي ‌زادة هاشمي وعبدالناصر همتي.



وستجري يوم غد الجمعة 18 حزيران/يونيو انتخابات رئاسة الجمهورية الـ 13 وبالتزامن معها تجري انتخابات المجالس البلدية والقروية والانتخابات التكميلية البرلمانية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة.