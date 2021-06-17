سبق أن أكدت الجماعة نفسها مقتل زعيمها، الشكوي، بعد عشرة أيام من إعلان زعيم تنظيم "داعش" الارهابي في غرب أفريقيا، أبو مصعب البرناوي، في تسجيل صوتي أن أبو بكر الشكوي انتحر ​بتفجير​ نفسه، حتى لا يقع في أسر "داعش"، وذلك حينما أرسل البرناوي مقاتلين إلى جيب جماعة "بوكو حرام" في غابة سامبيسا، وقتها عثروا على الشكوي، واشتبكوا معه، قبل أن يقدم على ​الانتحار​، تخوفا من وقوعه بين أيدي "داعش" حسبما افاد موقع النشرة.



وكان ​الجيش النيجيري​ قد أعلن، في آذار الماضي، إنه قتل 48 من مسلحي تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي خلال عمليات نفذها شمال شرقي البلاد.