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الخميس 17 حزيران 2021 ساعة 14:02

جماعة "بوكو حرام" النيجيرية تؤكد مقتل زعيمها

جماعة "بوكو حرام" النيجيرية تؤكد مقتل زعيمها
سبق أن أكدت الجماعة نفسها مقتل زعيمها، الشكوي، بعد عشرة أيام من إعلان زعيم تنظيم "داعش" الارهابي في غرب أفريقيا، أبو مصعب البرناوي، في تسجيل صوتي أن أبو بكر الشكوي انتحر ​بتفجير​ نفسه، حتى لا يقع في أسر "داعش"، وذلك حينما أرسل البرناوي مقاتلين إلى جيب جماعة "بوكو حرام" في غابة سامبيسا، وقتها عثروا على الشكوي، واشتبكوا معه، قبل أن يقدم على ​الانتحار​، تخوفا من وقوعه بين أيدي "داعش" حسبما افاد موقع النشرة.

وكان ​الجيش النيجيري​ قد أعلن، في آذار الماضي، إنه قتل 48 من مسلحي تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي خلال عمليات نفذها شمال شرقي البلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 938558
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