الصفحة الرئيسية
0
الخميس 17 حزيران 2021 ساعة 14:06

ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 75 أسيراً

ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 75 أسيراً
وقال مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر، إن الأسير المريض مراد فهمي حمد أبو معيلق (44 عاماً) من المنطقة الوسطى بقطاع غزة التحق بقائمة عمداء الأسرى، وهو معتقل بتاريخ 17/6/2001، ويقضى حكما بالسجن الفعلي 22 عاماً.

وأوضح الأشقر أن الأسير "أبو معيلق" اعتقل بعد إطلاق النار عليه عمدًا، الأمر الذي تسبب له بإعاقة حركية، واضطر لاستخدام كرسي متحرك وعكاكيز لعدة سنوات داخل السجن.

وبين أن الأسير لا زال يعاني من وضع صحي متردٍّ، وينقل بين الحين والآخر إلى المستشفيات حيث أصيب نتيجة الإهمال الطبي والاستهتار بحياته بمرض في الأمعاء يؤدي إلى تعفنها، وأجريت له 8 عمليات جراحية تم خلالها استئصال جزء كبير من أمعائه، ورغم ذلك لا تزال حالته الصحية سيئة، ولا يقدم له علاجا مناسبا أو رعاية طبية حقيقية.

وطالب الأشقر المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل لدى الاحتلال، والضغط عليه لإطلاق سراح الأسير "أبو معيلق"، خاصة أنه أمضى غالبية محكوميته ولم يتبق له سوى عامان فقط، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة.

وأشار الأشقر إلى أن قائمة عمداء الأسرى تضم 13 أسيراً مضى على اعتقالهم ما يزيد عن ثلاثين عاماً، أقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس، وهما معتقلان منذ عام 1983، بينما 34 أسيراً تجاوزت فترة اعتقالهم 25 عاماً.
مصدر : وكالات
رقم : 938561
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مراجع الدين يدعون للمشاركة المهيبة في الانتخابات الايرانية
مراجع الدين يدعون للمشاركة المهيبة في الانتخابات الايرانية
مامحل المطبعين من الإعراب؟ فاعل أم مفعول به أم مجرور؟..
مامحل المطبعين من الإعراب؟ فاعل أم مفعول به أم مجرور؟..
17 حزيران 2021
الشعب الايراني والعرس الانتخابي العظيم
الشعب الايراني والعرس الانتخابي العظيم
17 حزيران 2021
عروض إسرائيليّة لطرد كابوس الوحدة الفلسطينيّة
عروض إسرائيليّة لطرد كابوس الوحدة الفلسطينيّة
17 حزيران 2021
هل ستعيد حكومة بينيت نفتالي النظر في السياسات المعادية للفلسطينيين؟
هل ستعيد حكومة بينيت نفتالي النظر في السياسات المعادية للفلسطينيين؟
17 حزيران 2021
بعد عشر سنوات على الحرب ..من المسؤول عن الأزمة في سوريا
بعد عشر سنوات على الحرب ..من المسؤول عن الأزمة في سوريا
17 حزيران 2021
جليلي ينسحب من الانتخابات الإيرانية لصالح رئيسي
جليلي ينسحب من الانتخابات الإيرانية لصالح رئيسي
16 حزيران 2021
السيد الخامنئي: مقاطعة الانتخابات لا تحل المشاكل في إيران
السيد الخامنئي: مقاطعة الانتخابات لا تحل المشاكل في إيران
16 حزيران 2021
حجازي لإسلام تايمز: بينيت أكثر تطرفاً وتشدداً في التعامل مع الفلسطينيين
حجازي لإسلام تايمز: بينيت أكثر تطرفاً وتشدداً في التعامل مع الفلسطينيين
16 حزيران 2021
عروض ‘‘إسرائيليّة‘‘ لطرد كابوس الوحدة الفلسطينيّة
عروض ‘‘إسرائيليّة‘‘ لطرد كابوس الوحدة الفلسطينيّة
16 حزيران 2021
بعد عشر سنوات على الحرب ..من المسؤول عن الأزمة في سوريا
بعد عشر سنوات على الحرب ..من المسؤول عن الأزمة في سوريا
16 حزيران 2021
رجال الأعمال الإماراتيين تحت مقصلة التهديد من أجل التطبيع
رجال الأعمال الإماراتيين تحت مقصلة التهديد من أجل التطبيع
16 حزيران 2021
السعودية تعدم فتى بسبب المشاركة في تظاهرة
السعودية تعدم فتى بسبب المشاركة في تظاهرة
16 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مراجع الدين يدعون للمشاركة المهيبة في الانتخابات الايرانية
مامحل المطبعين من الإعراب؟ فاعل أم مفعول به أم مجرور؟..
الشعب الايراني والعرس الانتخابي العظيم
عروض إسرائيليّة لطرد كابوس الوحدة الفلسطينيّة