ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 75 أسيراً

وقال مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر، إن الأسير المريض مراد فهمي حمد أبو معيلق (44 عاماً) من المنطقة الوسطى بقطاع غزة التحق بقائمة عمداء الأسرى، وهو معتقل بتاريخ 17/6/2001، ويقضى حكما بالسجن الفعلي 22 عاماً.



وأوضح الأشقر أن الأسير "أبو معيلق" اعتقل بعد إطلاق النار عليه عمدًا، الأمر الذي تسبب له بإعاقة حركية، واضطر لاستخدام كرسي متحرك وعكاكيز لعدة سنوات داخل السجن.



وبين أن الأسير لا زال يعاني من وضع صحي متردٍّ، وينقل بين الحين والآخر إلى المستشفيات حيث أصيب نتيجة الإهمال الطبي والاستهتار بحياته بمرض في الأمعاء يؤدي إلى تعفنها، وأجريت له 8 عمليات جراحية تم خلالها استئصال جزء كبير من أمعائه، ورغم ذلك لا تزال حالته الصحية سيئة، ولا يقدم له علاجا مناسبا أو رعاية طبية حقيقية.



وطالب الأشقر المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل لدى الاحتلال، والضغط عليه لإطلاق سراح الأسير "أبو معيلق"، خاصة أنه أمضى غالبية محكوميته ولم يتبق له سوى عامان فقط، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة.



وأشار الأشقر إلى أن قائمة عمداء الأسرى تضم 13 أسيراً مضى على اعتقالهم ما يزيد عن ثلاثين عاماً، أقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس، وهما معتقلان منذ عام 1983، بينما 34 أسيراً تجاوزت فترة اعتقالهم 25 عاماً.