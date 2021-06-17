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الخميس 17 حزيران 2021 ساعة 18:15

عراقجي: اقتربنا من الاتفاق أكثر من أي وقت مضى

عراقجي: اقتربنا من الاتفاق أكثر من أي وقت مضى
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وقال عراقجي في تصريح للجزيرة إن الاتفاق النووي لا يزال على قيد الحياة بسبب سلوك إيران.

وفيما يتعلق بعملية التفاوض ، قال عراقجي: "لقد أحرزنا تقدمًا جيدًا وملموسًا في مختلف القضايا في محادثات فيينا. نعتقد أننا أقرب إلى اتفاق من أي وقت مضى ، ولكن لا تزال هناك بعض القضايا الأساسية التي تحتاج إلى التفاوض.

وشدد الدبلوماسي الإيراني الكبير على أنه يجب على جميع الأطراف اتخاذ إجراءات صارمة ، وأن إيران اتخذت بالفعل هذا القرار الصعب والتزمت به رغم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية ، وإذا استمر الاتفاق النووي الآن ، فقد كان هذا. بسبب سلوك إيران.

وأضاف عراقجي أن "الأطراف المتفاوضة بحاجة إلى معرفة أن إيران سقطت ضحية وأن واشنطن بحاجة إلى تصحيح المسار الذي سلكته بالفعل في المفاوضات". "إيران عانت الكثير في السنوات الأخيرة بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي".

ومضى يقول إن إيران تريد من الأطراف المتفاوضة التأكيد على أن ما حدث مع مغادرة ترامب الاتفاق النووي لن يحدث أبدًا من قبل أي رئيس أمريكي آخر.

وقال رئيس فريق التفاوض الإيراني في محادثات فيينا بشأن الانتخابات الرئاسية في إيران ، إن هذه الانتخابات ليس لها تأثير على عملية التفاوض ، وسيواصل فريق التفاوض مباحثاته بغض النظر عن السياسة الداخلية.

وشدد عراقجي على أن الفريق الإيراني سيقبل بالاتفاق إذا توصل إلى اتفاق جيد مع الأطراف الأخرى ، وإلا فلن يكون هناك اتفاق في ظل الحكومة الحالية أو الحكومة المقبلة.
رقم : 938577
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