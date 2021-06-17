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الخميس 17 حزيران 2021 ساعة 18:19

قائد الثورة سيدلي بصوته في الانتخابات في الساعة السابعة صباح الغد

قائد الثورة سيدلي بصوته في الانتخابات في الساعة السابعة صباح الغد
وسيحضر سماحة القائد في الدقائق الاولى من بدء عملية الاقتراع عند الصندوق المتنقل رقم 110 في حسينية الامام الخميني (رحمة الله عليه) للادلاء بصوته لانتخابات رئاسة الجمهورية الـ 13 والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة والانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الاسلامي في دورته الحادية عشرة وانتخابات المجالس الاسلامية البلدية والقروية السادسة.

وسيتم بث مراسم حضور قائد الثورة والادلاء بصوته في الانتخابات بصورة مباشرة عبر قوات الاذاعة والتلفزيون الايرانية وموقع وصفحات KHAMENEI.IR على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الايرانية التي تنطلق في الساعة السابعة صباح غد الجمعة 18 حزيران /يونيو بالتوقيت المحلي (الثانية والنصف فجرا بتوقيت غرينتش) وتنتهي في الساعة الـ 12 مساء، 4 مرشحين هم: السيد ابراهيم رئيسي وعبدالناصر همتي ومحسن رضائي وامير حسين قاضي زادة هاشمي، فيما انسحب من السباق الرئاسي كل من سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر علي زادة.
رقم : 938580
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