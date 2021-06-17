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الخميس 17 حزيران 2021 ساعة 18:32

ماذا قال أردوغان عن موقف تركيا من أفغانستان بعد انسحاب الناتو؟

ماذا قال أردوغان عن موقف تركيا من أفغانستان بعد انسحاب الناتو؟
وقال أردوغان، في كلمة له، إنه "يمكن لتركيا أن تتحمل مزيدا من المسؤولية في أفغانستان بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب منها"، وذلك حسب "وكالة الأناضول" التركية.

​وأضاف أن "الانحياز للتنظيمات الإرهابية بدلا من الوقوف مع الدولة الحليفة المستهدفة من تلك التنظيمات يعد خطأ تاريخيا"، مؤكدا أن داعمي المنظمات الإرهابية سيدركون خطأهم الكبير عاجلا أم آجلا.

وكانت جماعة طالبان طالبت، يوم الخميس الماضي، من تركيا بسحب قواتها من أفغانستان بموجب اتفاق العام الماضي بشأن سحب القوات الأمريكية. وقال سهيل شاهين المتحدث باسم الجماعة بالدوحة: "تركيا كانت جزءا من قوات حلف شمال الأطلسي في الأعوام العشرين الماضية"، بحسب رويترز.

وفي فبراير/ شباط 2020، أقيم حفل في قطر وقعت خلاله أمريكا وجماعة طالبان على اتفاق السلام الأول منذ أكثر من 18 عامًا من الحرب، وينص الاتفاق على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا، وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل للأسرى، بحيث تفرج الحكومة عن 5000 من طالبان، فيما تفرج الأخيرة عن نحو 1000 من عناصر الأمن الأسرى.

وما تزال أعمال العنف متواصلة في هذه البلاد التي مزقتها الحرب، حتى بعد توقيع جماعة طالبان الاتفاق مع الولايات المتحدة وانطلاق محادثات السلام في العاصمة القطرية بين وفدي الحكومة والجماعة. لكن إلى الآن لم يناقش الجانبان المواضيع التي تم الاتفاق عليها ضمن أجندة المفاوضات التي تم التوصل إليها قبل أسابيع.
مصدر : وكالات
رقم : 938583
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