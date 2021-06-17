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الخميس 17 حزيران 2021 ساعة 18:33

تنفيذ عملية هجومية على مواقع عسكرية بمطار أبها السعودي

تنفيذ عملية هجومية على مواقع عسكرية بمطار أبها السعودي
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، إن "هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم العدوان وحصاره المستمر على اليمن".

ويأتي هذا الاستهداف بعد أيام من استهداف آخر للقوات المسلحة اليمنية لموقع عسكري في مطار أبها السعودي، بطائرة مسيرة من نوع "قاصف 2K".

تجدر الإشارة إلى أن هجمات القوات المسلحة اليمنية تتكرر على مواقع عسكرية سعودية داخل المطار، حيث شهد شهر آذار/مارس الماضي ثلاث هجمات خلال أسبوع واحد، ترافق آخرها مع إسقاط طائرة تجسس سعودية في أجواء محافظة مأرب.

هذا بالإضافة إلى استهداف آخر للمطار في نيسان/أبريل، حيث أعلن سريع في حينها أنه تم قصف موقع عسكري مهم فيه، وجاء ذلك بعد إعلانه أن القوات المسلحة "تعد العدة لتنفيذ عمليات عسكرية نوعية باسم الرئيس الشهيد صالح الصماد".
رقم : 938584
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