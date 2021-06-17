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الخميس 17 حزيران 2021 ساعة 18:35

هذا ما قاله أردوغان عن لقائه ببايدن وقضية صواريخ إس-400

هذا ما قاله أردوغان عن لقائه ببايدن وقضية صواريخ إس-400
وبدا بايدن وأردوغان متفائلين بعد محادثاتهما المباشرة يوم الاثنين، على الرغم من أن الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي لم تعلنا عن أي تقدم كبير في خلافات منها منظومة إس-400 وسوريا وقضايا أخرى.

وتسبب شراء أنقرة لمنظومة إس-400 في توتر علاقاتها مع الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في حلف شمال الأطلسي بسبب مخاوف من أن الأنظمة غير متوافقة مع دفاعات الحلف وقد تهدد مقاتلات إف-35 الأمريكية، وهي مخاوف نفتها تركيا التي طُردت من برنامج تصنيع الطائرة الأمريكية بسبب صفقتها مع روسيا.

وفي حديثه للصحفيين على متن رحلة جوية عائدا من أذربيجان، قال أردوغان "أبلغت (بايدن) بأنه ينبغي ألا يتوقعوا أن تتخذ تركيا خطوة مختلفة بشأن قضيتي إف-35 وإس-400 لأننا فعلنا ما يتعين علينا فعله بشأن طائرات إف-35 وقدمنا ​​الأموال اللازمة".

وأضاف "علينا مراقبة التطورات عن كثب. سنتابع جميع حقوقنا... سيتحرك وزيرا الخارجية والدفاع ورؤساء صناعة الدفاع خلال الفترة المقبلة في هذا الملف من خلال الاجتماع مع نظرائهم".

وفی وقت سابق أعلن أردوغان، عن زيارة قريبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تركيا.

ونقلت صحيفة "حريت" التركية عن أردوغان، قوله خلال مؤتمر صحفي في باكو: "لم يتحدد موعد زيارة بايدن لتركيا، لكن هناك مؤشرات. قال بايدن إنه بمجرد أن يقرر جدوله الزمني، فإنه يريد القيام برحلة إلى تركيا".

والتقى أردوغان بنظيره الأمريكي، يوم الاثنين، على هامش قمة حلف الناتو، في أول لقاء لهما منذ تولي بايدن الرئاسة.
رقم : 938585
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