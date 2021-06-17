الصفحة الرئيسية
0
الخميس 17 حزيران 2021 ساعة 18:39

الكرملين: قمة جنيف ناقشت الملف السوري

الكرملين: قمة جنيف ناقشت الملف السوري
وقال بيسكوف في تصريح لإذاعة “صدى موسكو”: “لقد تم بحث المسألة السورية.. لن أتطرق إلى التفاصيل..لأن جلسة المفاوضات كانت مغلقة”.

وأضاف بيسكوف: “على الرغم من أن العلاقات الثنائية تمر بفترة صعبة للغاية إلا أن القوات الروسية والأمريكية مستمرة في الحوار وهذا حوار مهم للغاية من وجهة نظر عدم التضارب”.

وأوضح بيسكوف: “يجب الإبقاء على الحوار للحفاظ على الأمن، انطلاقا من حقيقة أن جيش البلدين يوجد في نفس المكان”.

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء، في العاصمة السويسرية جنيف، وعقدا قمة هي الأولى منذ تولي الأخير الرئاسة، وتباحث الطرفان في العديد من القضايا العالقة بين البلدين.
مصدر : وكالات
رقم : 938587
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مراجع الدين يدعون للمشاركة المهيبة في الانتخابات الايرانية
مراجع الدين يدعون للمشاركة المهيبة في الانتخابات الايرانية
مامحل المطبعين من الإعراب؟ فاعل أم مفعول به أم مجرور؟..
مامحل المطبعين من الإعراب؟ فاعل أم مفعول به أم مجرور؟..
17 حزيران 2021
الشعب الايراني والعرس الانتخابي العظيم
الشعب الايراني والعرس الانتخابي العظيم
17 حزيران 2021
عروض إسرائيليّة لطرد كابوس الوحدة الفلسطينيّة
عروض إسرائيليّة لطرد كابوس الوحدة الفلسطينيّة
17 حزيران 2021
هل ستعيد حكومة بينيت نفتالي النظر في السياسات المعادية للفلسطينيين؟
هل ستعيد حكومة بينيت نفتالي النظر في السياسات المعادية للفلسطينيين؟
17 حزيران 2021
بعد عشر سنوات على الحرب ..من المسؤول عن الأزمة في سوريا
بعد عشر سنوات على الحرب ..من المسؤول عن الأزمة في سوريا
17 حزيران 2021
جليلي ينسحب من الانتخابات الإيرانية لصالح رئيسي
جليلي ينسحب من الانتخابات الإيرانية لصالح رئيسي
16 حزيران 2021
السيد الخامنئي: مقاطعة الانتخابات لا تحل المشاكل في إيران
السيد الخامنئي: مقاطعة الانتخابات لا تحل المشاكل في إيران
16 حزيران 2021
حجازي لإسلام تايمز: بينيت أكثر تطرفاً وتشدداً في التعامل مع الفلسطينيين
حجازي لإسلام تايمز: بينيت أكثر تطرفاً وتشدداً في التعامل مع الفلسطينيين
16 حزيران 2021
عروض ‘‘إسرائيليّة‘‘ لطرد كابوس الوحدة الفلسطينيّة
عروض ‘‘إسرائيليّة‘‘ لطرد كابوس الوحدة الفلسطينيّة
16 حزيران 2021
بعد عشر سنوات على الحرب ..من المسؤول عن الأزمة في سوريا
بعد عشر سنوات على الحرب ..من المسؤول عن الأزمة في سوريا
16 حزيران 2021
رجال الأعمال الإماراتيين تحت مقصلة التهديد من أجل التطبيع
رجال الأعمال الإماراتيين تحت مقصلة التهديد من أجل التطبيع
16 حزيران 2021
السعودية تعدم فتى بسبب المشاركة في تظاهرة
السعودية تعدم فتى بسبب المشاركة في تظاهرة
16 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مراجع الدين يدعون للمشاركة المهيبة في الانتخابات الايرانية
مامحل المطبعين من الإعراب؟ فاعل أم مفعول به أم مجرور؟..
الشعب الايراني والعرس الانتخابي العظيم
عروض إسرائيليّة لطرد كابوس الوحدة الفلسطينيّة