ايران ..والعرس الانتخابي العظيم

في هذا المجال قال قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله الخامنئي في كلمته امس( ان الشعب الايراني سيشارك في الانتخابات وسيعطي النظام السياسي مرة أخرى مزيدا من العزة. فالاعداء يریدون ابعاد الشعب عن نظامه الاسلامي والانتخابات تعد عملا صالحا تغضب الاعداء).



ومن جانبه دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الى المشاركة الواسعة في الانتخابات، مشددا على ضرورة عدم السماح للأعداء بتحقيق هدفهم الرامي لخفض المشاركة، وأشار الى أهمية أصوات الشعب في انتخاب رئيس قادر على معالجة القضايا الداخلية والخارجية.



من جهته اعتبر وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية "العميد امير حاتمي"، حضور الشعب الايراني في الانتخابات ، "دعامة وطنية رصينة تعزز اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية على الصعيدين الدولي والاقليمي".



وفي تصريح له اليوم، اضاف العميد حاتمي، ان الانتخابات التي ستجري غدا الجمعة (18 يونيو) هي تجسيد لارادة الشعب الايراني في سياق تقرير مصيره وانموذج للسيادة الشعبية الدينية تحت رعاية النظام الاسلامي في ايران.



واضاف : ان اعداء الشعب الايراني اللدودين سعوا من خلال المؤامرات والحظر والتدخلات السياسية والاقتصادية والعسكرية والارهابية على مدى 42 عاما مضت، الى اركاع هذا الشعب العظيم وبالتالي القضاء على الثورة الاسلامية.



وتابع : لكن الشعب الايراني الابي أظهر من خلال إيمانه بتعاليم الإسلام والمبادئ السامية للإمام الراحل ( رض) وسماحة قائد الثورة الاسلامية والشهداء الابرار، واجتياز المراحل والتحديات المختلفة واكتساب الخبرات، انه قادر على الصمود بوجه كافة الهجمات الصلبة والناعمة من جانب معسكر الاستبكار، وبلوغ اعلى مستويات القوة والشموخ.



واكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة، ان اولوية ايران الرئيسية اليوم تكمن في المشاركة الواسعة والحماسية لجميع مكونات الشعب الايراني، والامتثال الى توجيهات سماحة الولي الفقيه؛ بغض النظر عن جميع الاتجاهات والنحل السياسية، ليضيف صفحة ذهبية اخرى الى سجل البلاد الحافل بالمفاخر العظمى.



بدوره شدد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران على ان مسؤولية المجلس صون اصوات الشعب في الإنتخابات المختلفة، مشيرا إلى أن المجلس قام بهذه المهمة في مختلف المراحل، كي يكون الشعب هو من يقرر مصيره.



ويذكر أن وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني قد أعلن في وقت سابق، إنه تم تخصيص 66 الفا و800 مركز اقتراع لانتخابات رئاسة الجمهورية و 75 الفا و 15مركز اقتراع لانتخابات المجالس البلدية والقروية، فيما يبلغ عدد الناخبين المدعوين للمشاركة أكثر من 59 مليونا و300 ألف شخص من ضمنهم مليون ونحو 400 ألف شخص، دخلوا السن القانونية للإدلاء باصواتهم للمرة الاولى.



وتجري المنافسة في الانتخابات الرئاسية بين المرشحين الاربعة، السيد ابراهيم رئيسي ومحسن رضائي وعبدالناصر همتي وامير حسين قاضي زادة هاشمي، بعد انسحاب كل من علي رضا زاكاني وسعيد جليلي ومحسن مهر علي زادة من السباق الانتخابي.



وفي سياق متصل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "سعيد خطيب زادة" : انه بفضل زملائي لدى الخارجية، ستقام انتخابات رئاسة الجمهورية للعام 2021، بالتزامن مع البلاد في 133 دولة بالعالم.



وكتب سعيد زادة في تغريدة له على موقع تويتر اليوم الخميس، انه "بالرغم من كافة العراقيل المتعلقة بجائحة كورونا في شتى الدول، الا ان انتخابات الرئاسة للعام 2021 ستجري بفضل جهود زملائي لدى الخارجية، في 234 صندوقا لدى 133 دولة.



واوضح، ان الانتخابات الرئاسية القادمة لا تقام في دولة كندا (بسبب عدم سماح الحكومة في هذا البلد)، واليمن (بسبب الحصار)، وسنغافورة (بسبب كورونا).



ويشار إلى أن سماحة القائد آية الله السيد الخامنئي سيدلي بصوته في الانتخابات في الساعة السابعة من صباح غد الجمعة.



وسيحضر سماحة القائد في الدقائق الاولى من بدء عملية الاقتراع عند الصندوق المتنقل رقم 110 في حسينية الامام الخميني (رحمة الله عليه) للادلاء بصوته لانتخابات رئاسة الجمهورية الـ 13 والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة والانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الاسلامي في دورته الحادية عشرة وانتخابات المجالس الاسلامية البلدية والقروية السادسة.

