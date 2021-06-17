واعظي : ايران ماضية في توسيع العلاقات مع اذربيجان

تصريحات واعظي جاءت خلال اللقاء، اليوم الخميس، مع السفير الاذربيجاني "بياد حسن اوف"، الذي جاء ليودعه بنهاية مهامه الدبلوماسية في طهران.



واضاف رئيس مكتب الرئاسة : ان الحكومة والشعب الايراني والاذربيجاني لا يواجهان اليوم اي مشكلة بِشان علاقاتهما الوثيقة في مختلف المجالات، وانما لديهما رؤية مشتركة لتعزيز هذه الاواصر اكثر فاكثر.



كما نوه واعظي بالمشاريع المشتركة الضخمة بين طهران وباكو؛ مبينا ان الشركات التجارية واصحاب القطاع الخاص في كلا البلدين تواصلان العمل بارادة جيدة على تنفيذ هذه المشاريع.



واكد، على اهمية اعمار المناطق الاذربيجانية المحررة خلال الحرب الاخيرة؛ قائلا : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة للمشاركة في عملية اعادة اعمار تلك المناطق.



الى ذلك، اكد السفير الاذربيجاني في طهران، ان الانجازات التي تحققت بجهود الرئيسين روحاني والهام علي يوف لاتزال مستمرة ولايمكن العودة عنها.



وقال حسين اوف : ان العلاقات التجارية الايرانية الاذربيجانية، بفضل جهود البلدين ورغم تفشي وباء كورنا، سجلت ارتفاعا من 135 مليون دولار الى 900 مليون دولار سنويا، كما شهدت عمليات ترانزيت السلع بين البلدين نموا بنسبة 3 اضعاف دون ان تتوقف حتى ليوم واحد.