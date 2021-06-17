البطش: المعركة المقبلة حول القدس ستكون حربا إقليمية

واضاف البطش الخميس “يكفي أن نسمع كلاما من 5 قادة مهمين في المنطقة عن استعدادهم للدفاع عن القدس”.



ونوه الى أن هذه القوى قادرة على أن تخوض الحرب وتقود المعركة الإقليمية من أجل القدس.