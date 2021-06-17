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الخميس 17 حزيران 2021 ساعة 21:56
البطش: المعركة المقبلة حول القدس ستكون حربا إقليمية
واضاف البطش الخميس “يكفي أن نسمع كلاما من 5 قادة مهمين في المنطقة عن استعدادهم للدفاع عن القدس”.
ونوه الى أن هذه القوى قادرة على أن تخوض الحرب وتقود المعركة الإقليمية من أجل القدس.
مصدر :
وكالات
رقم :
938618
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