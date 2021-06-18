مراكز الاقتراع في ايران تفتح ابوابها امام الناخبين

وبحسب الاحصاءات الرسمية فان قرابة الستين مليون ايراني مدعوون للمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية الثالثة عشرة وانتخابات المجالس الاسلامية البلدية والقروية السادسة والانتخابات التكميلية البرلمانية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة. .



وافادت السلطات في وقت سابق انه تم تخصيص نحو سبعة وستين الف مركز اقتراع.



يذكر ان الانتخابات بدات في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي ومن المقرر ان تستمر حتى الثانية من فجر السبت.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الايرانية 4 مرشحين هم: السيد ابراهيم رئيسي وعبدالناصر همتي ومحسن رضائي وامير حسين قاضي زادة هاشمي، فيما انسحب من السباق الرئاسي كل من سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر علي زادة.



وكان وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي قد اكد في مؤتمرٍ صحفي مع وسائلِ الاعلام الاجنبية أنه تمّ تخصيصُ ما يقارب السبعة وستين الف مركزِ اقتراع و اكثر من خمسة وسبعين الف مركز لانتخابات مجالس البلديات. واضاف فضلي أنّ اكثر من تسعة وخمسين مليونَ شخص مؤهَّلون للمشاركةِ في الانتخابات بينهم مليونٌ واربعُمئة الف سيدلون بارائهم لاولِ مرة.



وحول اعلان النتائج فقد اكد رئيس لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية اسماعيل موسوي بانه المتوقع الاعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية في البلاد قبل ظهر السبت.



وقال موسوي في تصريح له : لقد كنا في لجنة الانتخابات سابقا نستلم تقارير المراكز الانتخابية التي كانت على صلة مباشرة مع وزارة الداخلية ودوائر المحافظات والنواحي، ومن ثم نصل الى حصيلة نهائية مع مجلس صيانة الدستور حول الاعداد الواردة من المراكز الانتخابية.



واضاف قائلا: اما في هذه الدورة من الانتخابات فان نتائج المراكز الانتخابية ترسل بالتزامن معا الى وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور وبالتالي يمكننا الوصول بصورة اسرع الى حصيلة ونتيجة نهائية واضاف : ان توقعاتنا هي ان نتمكن من اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل ظهر السبت القادم.