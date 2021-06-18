قائد الثورة الإسلامية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الايرانية

اكد قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي خامنئي ان يوم الانتخابات هو يوم الشعب الايراني، لافتا ان الشعب الإيراني في يوم الانتخابات يقرر مصيره ويبني مستقبله.



وفي تصريح ادلى به اية الله خامنئي للصحفيين صباح الیوم الجمعة بعد الادلاء بصوته في المركز الانتخابي بحسينيه الإمام الخميني (رض)، في الدقائق الأولى من بدء عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الـ 13، اكد سماحته ان الشعب الإيراني هو من سيقرر مصير البلاد للسنوات المقبلة عبر مشاركته في الانتخابات الرئاسية، قائلا: أدعو الشعب الإيراني إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتقرير مصيره ومستقبل البلاد.



وقال سماحة القائد: اليوم الشعب هو المدير الرئيسي للساحة، من خلال حضوره امام صناديق الاقتراع وادلائه بصوته فهو من يعين الوضع العام والاساسي للبلاد في الاعوام القادمة، مضيفا : بناءً على هذه الحقيقة، ان الحكمة الإنسانية تحكم أن يشارك جميع ابناء الشعب في هذا الاختبار الوطني والدولي العظيم .



وتابع قائد الثورة الاسلامية: ان دعواتنا المتكررة لمشاركة الشعب الايراني في الانتخابات يرجع الى أنه هو المستفيد الأول من هذا الحضور، كما أن الجمهورية الإسلامية الايرانية سوف تكتسب مزايا كبيرة على الساحة الدولية.



واكد سماحته ان اصوات جميع الشعب فرداً فرداً لها اهمية في الانتخابات قائلا: تعالوا جميعكم، قوموا بالاختيار وصوتوا ولا يقول أحدكم أن صوته لا يحدث تغييرا، لأن هذه الأصوات الفردية هي التي تشكل ملايين الأصوات.



واضاف اية الله خامنئي: ان شاء الله وببركة الامام علي بن موسى الرضا (عليهما السلام) صاحب الذكرى العطرة في هذه الايام، سيكون هذا اليوم يوم مبارك وسيكون كذلك بفضل الله وسيرى الشعب خيرا من هذه الانتخابات.



وأعرب قائد الثورة عن شكره لجميع المسؤولين والعاملين في مجال تنظيم هذه الانتخابات ودعاهم الى توخي الدقة اللازمة في العملية الانتخابية في عموم البلاد.



كما أعرب سماحته عن شكره للصحفيين والمصورين على ادائهم وتغطيتهم لاحداث الانتخابات .



وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في عموم ايران عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة للبدء بعملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في دورتها الثالثة عشرة.



يذكر ان الانتخابات الرئاسية الـ 13 بدأت صباح اليوم الجمعة في البلاد وبالتزامن معها ايضا تقام انتخابات الدورة الـ 6 للمجالس الاسلامية البلدية والقروية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الايرانية التي انطلقت في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة 18 حزيران /يونيو بالتوقيت المحلي (الثانية والنصف فجرا بتوقيت غرينتش) وتنتهي في الساعة الـ 12 مساء، 4 مرشحين هم: السيد ابراهيم رئيسي وعبدالناصر همتي ومحسن رضائي وامير حسين قاضي زادة هاشمي، فيما انسحب من السباق الرئاسي كل من سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر علي زادة.