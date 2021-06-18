آية الله احمد جنتي:الشعب الايراني سجل حضوره في كل الميادين

وقال آية الله جنتي في تصريح له بعد ادلائه بصوته: ان الشعب الايراني سجل حضوره في كل الميادين.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الايرانية التي انطلقت في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة 18 حزيران /يونيو بالتوقيت المحلي (الثانية والنصف فجرا بتوقيت غرينتش) وتنتهي في الساعة الـ 12 مساء، 4 مرشحين هم: السيد ابراهيم رئيسي وعبدالناصر همتي ومحسن رضائي وامير حسين قاضي زادة هاشمي، فيما انسحب من السباق الرئاسي كل من سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر علي زادة.



وبحسب الاحصاءات الرسمية فان قرابة الستين مليون ايراني مدعوون للمشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية الثالثة عشرة وانتخابات المجالس الاسلامية البلدية والقروية السادسة والانتخابات التكميلية البرلمانية والانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة. وقالت السلطات في وقت سابق انه تم تخصيص نحو سبعة وستين الف مركز اقتراع.