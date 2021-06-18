حماس: غارات الاحتلال مشاهد استعراضية لترميم معنويات جنوده

وقال المتحدث باسم الحركة ، فوزي برهوم : إن "قصف الاحتلال الإسرائيلي لمواقع المقاومة، ما هو إلا مشاهد استعراضية لحكومة الاحتلال الجديدة، من أجل ترميم معنويات جنوده وقادته، التي انهارت أمام صمود وضربات المقاومة في معركة سيف القدس".



وأضاف المتحدث، إن "ارتكاب الاحتلال أيّ حماقات تستهدف شعبنا، ستكون له المقاومة بالمرصاد، وعلى رأسها كتائب القسام، دفاعًا عن أهلنا وشعبنا ومقدساتنا".



وتابع: "المقاومة الباسلة هي من يحدد قواعد وطبيعة المعركة، وما معركة سيف القدس ببعيدة، بل لا زلنا في ظلالها، حيث ثبتنا معادلة القدس في قلب المواجهة، ولن يجد العدو من مقاومتنا الا ما يسوؤه".



وشنت طائرات الاحتلال الحربية، عدة غارات استهدفت مواقع للمقاومة في شمال وجنوب قطاع غزة، دون أن تسفر عن وقوع إصابات.



وقال شهود عيان: إنّ طائرات الاحتلال قصفت موقعا للمقاومة في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة بصاروخين حربيين على الأقل بعد أن قصفته بصارخ من طائرة استطلاع.



وأضافوا أن تلك الطائرات قصفت أيضا، موقعا في بلدة بيت حانون شمالي القطاع.



كما قصف أرضًا زراعية فارغة، مقابل استراحة الحرية على شاطئ بحر شمالي غزة.



وشن الطيران الحربي غارة على أرض زراعية قرب استراحة الحرية غرب مدينة غزة.



وفي خان يونس، جنوبي قطاع غزة، أطلقت الطائرات الإسرائيلية صواريخها تجاه موقع للمقاومة.