الرئيس روحاني یصوت فی الانتخابات الایرانية

وكان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني قد اكد على ضرورة المشاركة الواسعة والمكثفة في الانتخابات الرئاسية.



واضاف: ان الكثير من اعدائنا والمناهضين لنا في انحاء العالم يريدون ان تكون صفوف الناخبين فارغة لذا علينا الا نسمح بان تتحقق احلامهم. ولنعمل ان شاء الله تعالى على اقامة انتخابات مهيبة وتسجيل صفحة ذهبية اخرى في تاريخ الثورة.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الايرانية التي انطلقت في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة 18 حزيران /يونيو بالتوقيت المحلي (الثانية والنصف فجرا بتوقيت غرينتش) وتنتهي في الساعة الـ 12 مساء، 4 مرشحين هم: السيد ابراهيم رئيسي وعبدالناصر همتي ومحسن رضائي وامير حسين قاضي زادة هاشمي، فيما انسحب من السباق الرئاسي كل من سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر علي زادة.



وسيتم إجراء انتخابات الرئاسة بدورتها الثالثة عشرة بالتزامن مع الانتخابات النصفية لكل من مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة وكذلك المجالس البلدية والقروية في 1,372 مدينة و40,620 منطقة قروية وقبائلية اليوم .