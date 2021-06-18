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الجمعة 18 حزيران 2021 ساعة 08:59

الفصائل الفلسطينية: لن نسمح للإحتلال بفرض معادلة جديدة

الفصائل الفلسطينية: لن نسمح للإحتلال بفرض معادلة جديدة
وشدد البريم على أنه لن يكون للاحتلال ما يريد، مؤكدا "أن المقاومة هي من تحدد متى وكيف وأين تكون المعركة".

وأفاد بأن جيش الإحتلال الإسرائيلي يبحث عن صورة نصر باهتة يرفع بها معنويات جنوده ويغير صورة الفشل والسقوط أمام جمهوره.

وصرح بأن غرفة العمليات المشتركة حاضرة بقوة وجاهزة للرد على أي حماقة إسرائيلية وتقدر الموقف جيدا بما يسر الشعب ويفشل مخططات تل أبيب.

وتابع: "المقاومة لن تسمح بفرض قواعد اشتباك جديدة"، ويجب على الوسيط المصري التدخل للجم العدوان والعمل وفق تفاهمات وقف إطلاق النار.

وشنت مقاتلات الإحتلال مساء الخميس سلسلة غارات على موقعين للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة دون وقوع إصابات.
مصدر : وكالات
رقم : 938671
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