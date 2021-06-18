صادرات النفط السعودية بأدنى مستوى منذ يونيو 2020

وبلغت صادرات المملكة 5.408 ملايين برميل يوميا في أبريل/نیسان الماضي، مقابل 5.427 مليون برميل يوميا في مارس/آذار السابق له.



وصادرات السعودية في أبريل هي الأدنى منذ يونيو 2020، البالغة وقتها 4.98 ملايين برميل يوميا.



وانخفض إنتاج السعودية في أبريل 2021، بنسبة 0.05 بالمئة على أساس شهري، إلى 8.134 ملايين برميل يوميا، من 8.138 ملايين برميل يوميا في مارس السابق له.



والسعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، على الرغم من أنها تأتي ثالثة في حجم الإنتاج بعد كل من روسيا والولايات المتحدة.



و"جودي"، منظمة دولية، تأسست بقرار من منتجي النفط حول العالم مطلع تسعينات القرن الماضي، هدفها جمع الأرقام والإحصاءات المتعلقة بإنتاج النفط حول العالم وتقديمها على شكل دراسات تهم منتجي ومستهلكي النفط على حد سواء.



وبدأت السعودية اعتبارا من مايو/أيار 2020 خفض إنتاجها النفطي، امتثالا لقرار خفض الإنتاج من جانب التحالف بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا وتم تخفيفه لاحقا.



كما بدأت اعتبارا من فبراير/شباط الماضي خفضا طوعيا في الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا، استمر حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي.