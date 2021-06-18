إقبال لافت على اقتراع الانتخابات الرئاسية الإيرانية في لبنان

و اللجنة المشرفة على الانتخابات تتأكد من جواز سفرهم أو هويتهم الإيرانية للمقترعين.



وقد اتخذت ​السفارة الإيرانية​ في ​لبنان​ الإجراءات اللازمة لتأمين حسن سير العملية الانتخابية، فيما تولى عنصران من ​قوى الأمن الداخلي​ التدابير الأمنية خارج المركز.