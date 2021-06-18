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الجمعة 18 حزيران 2021 ساعة 11:20
إقبال لافت على اقتراع الانتخابات الرئاسية الإيرانية في لبنان
و اللجنة المشرفة على الانتخابات تتأكد من جواز سفرهم أو هويتهم الإيرانية للمقترعين.
وقد اتخذت السفارة الإيرانية في لبنان الإجراءات اللازمة لتأمين حسن سير العملية الانتخابية، فيما تولى عنصران من قوى الأمن الداخلي التدابير الأمنية خارج المركز.
مصدر :
وكالات
رقم :
938692
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