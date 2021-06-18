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الجمعة 18 حزيران 2021 ساعة 11:20

إقبال لافت على اقتراع الانتخابات الرئاسية الإيرانية في لبنان

إقبال لافت على اقتراع الانتخابات الرئاسية الإيرانية في لبنان
و اللجنة المشرفة على الانتخابات تتأكد من جواز سفرهم أو هويتهم الإيرانية للمقترعين.

وقد اتخذت ​السفارة الإيرانية​ في ​لبنان​ الإجراءات اللازمة لتأمين حسن سير العملية الانتخابية، فيما تولى عنصران من ​قوى الأمن الداخلي​ التدابير الأمنية خارج المركز.
مصدر : وكالات
رقم : 938692
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