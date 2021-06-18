واعظي: المشاركة في الانتخابات تحافظ على مكانة إيران على الساحة الدولية

وفي مقر الانتخابات بوزارة الداخلية، وصف واعظي اليوم بأنه يوم مهم للغاية وقال: "اليوم هو يوم مهم بالنسبة لإيران ، ولمستقبل البلاد. والتقدم الذي أحرزته إيران الإسلامية " واعتبر واعظي ان التصويت يمكن أن يحقق مستقبلا أكثر إشراقًا مما هو عليه اليوم.



وقال مدير مكتب الرئيس: "بالتأكيد ، الرئيس الذي يحظى بتأييد شعبي أكبر ، سيخلق تماسكًا داخليًا ويؤسس لقوة ايران في المنطقة ويساعد في حل المشاكل الدولية، لذلك أطلب من جميع افراد الشعب بذل الجهد والمشاركة في هذه الانتخابات من خلال الحضور بالتصويت.



وأضاف: "على الناس أن يعلموا أن هذا البلد ملك لهم ، وعندما يكون للشعب دور في مصير البلد ، فإن البلاد ستحكم بشكل أفضل وستحل مشاكلها بسهولة أكبر".



وأضاف واعظي: "في السنوات الثلاث الماضية كنا في حرب اقتصادية وتعرضنا لضغوط قصوى من الولايات المتحدة وضغطوا على الناس في سبل عيشهم ، وتم التغلب على كل تلك القضايا ولدينا مستقبل أفضل بكثير ، لذلك يجب على الجميع الحضور والمشاركة في الانتخابات.