لافروف: 'حرب هجينة' تجري ضد روسيا وبيلاروس

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کاریکاتیر تقاریر مصورة فیدیوهات تواصل معنا من نحن بحث الصفحة الرئيسية أوروبا 0 الجمعة 18 حزيران 2021 ساعة 13:44لافروف: 'حرب هجينة' تجري ضد روسيا وبيلاروس وأشار الوزير الروسي، إلى أن الدولتين تتعرضان لضغوط خارجية. وأضاف الوزير لافروف: "أعربت موسكو ومينسك، عن قلقهما من الخط غير البناء الذي يعتمده الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا وبيلاروس". مصدر : وكالات رقم : 938713 شارک بتعلیقک الإسم الثلاثي البريد الإلكتروني تعليقك أرسل أهم الأخبار الرئيس روحاني یصوت فی الانتخابات الایرانية أعداء ايران لا يتعلمون من تجاربهم: الشعب الايراني يخوض ملحمة جديدة 18 حزيران 2021 قائد الثورة الإسلامية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الايرانية 18 حزيران 2021 مراكز الاقتراع في ايران تفتح ابوابها امام الناخبين 18 حزيران 2021 مراجع الدين يدعون للمشاركة المهيبة في الانتخابات الايرانية 17 حزيران 2021 مامحل المطبعين من الإعراب؟ فاعل أم مفعول به أم مجرور؟.. 17 حزيران 2021 الشعب الايراني والعرس الانتخابي العظيم 17 حزيران 2021 عروض إسرائيليّة لطرد كابوس الوحدة الفلسطينيّة 17 حزيران 2021 هل ستعيد حكومة بينيت نفتالي النظر في 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