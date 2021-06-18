لافروف: 'حرب هجينة' تجري ضد روسيا وبيلاروس

وأشار الوزير الروسي، إلى أن الدولتين تتعرضان لضغوط خارجية.



وأضاف الوزير لافروف: "أعربت موسكو ومينسك، عن قلقهما من الخط غير البناء الذي يعتمده الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا وبيلاروس".