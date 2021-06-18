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الجمعة 18 حزيران 2021 ساعة 13:45

ردا على المستوطنين.. دعوات لمسيرة بالقدس نصرة للنبي (ص)

ردا على المستوطنين.. دعوات لمسيرة بالقدس نصرة للنبي (ص)
وتأتي هذه المسيرة نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتنديدًا بشتائم قطعان المستوطنين الصهاينة للرسول الكريم (ص) خلال ما يسمى "مسيرة الأعلام" قبل أيام.

وكان عدد من الشبان الفلسطينيين نظموا أمس الخميس وقفة احتجاجية في باب العامود ردا على قيام مستوطنين خلال مشاركتهم بمسيرة الأعلام الثلاثاء الماضي بتوجيه الشتائم والسباب للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وترديد الهتافات المعادية للفلسطينيين.

وتدخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي لقمع الوقفة الاحتجاجية في باب العامود، حيث اعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين المشاركين في الوقفة، واستخدمت قنابل الصوت والمياه العادمة لتفريقهم.

وأثارت الاستفزازات الإسرائيلية المزيد من التوتر في القدس المحتلة، في حين تواترت دعوات فلسطينية إلى النفير في المدينة المقدسة وحماية المسجد الأقصى.

يشار إلى أن المستوطنين الصهاينة وضمن ممارساتهم العنصرية شتموا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، خلال ما يسمى "مسيرة الأعلام" التي نظموها الثلاثاء الماضي في القدس الشرقية المحتلة بضوء أخضر من الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

كما حمل المستوطنون يافطة تدعو لهدم مسجد قبة الصخرة وإقامة هيكلهم المزعوم في منطقة ساحة باب العامود في القدس المحتلة.
مصدر : وكالات
رقم : 938714
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