المغرب يجري تمارين مشتركة مع أمريكا لمواجهة التحديات 'النووية'

وتأتي هذه التمارين الميدانية، ضمن النسخة السابعة عشرة من مناورات "الأسد الإفريقي" الممتدة لغاية اليوم الجمعة.



ويسعى التمرين إلى تقييم تفاعلية وحدات الإنقاذ مع الأزمات المترتبة عن المخاطر الإشعاعية والنووية والكيميائية والبيولوجية، بالإضافة إلى تدعيم التعاون البيْني في مجال تدبير الكوارث من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.



ويتم تحديد الخطر الكيميائي في مرحلة أولى، ثم تقيم الخسائر البشرية في مرحلة ثانية، بالموازاة مع تطهير الضحايا، قبل الشروع في الحد من التلوث الإشعاعي والنووي والكيميائي والبيولوجي، وذلك باستعمال فرق عسكرية جاهزة ومعدات تقنية متخصصة.



واحتضن مقر القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية مركز العمليات للقوات المشتركة، حيث أشرف ضباط القوات المسلحة والقوات الأمريكية على التخطيط والتحضير لجميع العمليات والمناورات المبرمجة ضمن تدريبات "الأسد الإفريقي" لهذا العام.