شمخاني يحثّ جميع القوى السياسية على دعم الرئيس المنتخب

وأثنى شمخاني، في تصريحه على هامش مشاركته في الانتخابات الرئاسية اليوم الجمعة، على جميع الشخصيات التي شاركت في الانتخابات وفق شعورها بالمسؤوليات الملقاة على عواتقها.



وعدّ أية خطوة ترمي لزيادة الحضور والمشاركة الشعبية في الانتخابات تشكل رمزا للسيادة الشعبية وترفع الاقتدار وتعزز الامن وشرعية النظام الاسلامي وشرطا مطلوبا لانجاز التقدم والتنمية وتعزيز مكانة ايران على الصعيد الدولي.



ولفت الى ان اي نتيجة تتمخض عن الانتخابات الجارية هي محترمة على خلفية مشاركة الاغلبية واصواتها الا ان الاهم من نتائج الانتخابات هو اساس الحضور والمشاركة الشعبية.



وأعرب شمخاني عن امله ان يستبدل الشعور بالتنافس الى الاخوة والصداقة عقب الاعلان عن نتائج الانتخابات وان يبذل الجميع الجهود والتعاون المشترك من أجل رفعة البلاد ومعالجة المشاكل الاقتصادية والمعيشية للشعب لاسيما شريحة الفقراء.