الإيرانيون بسورية يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

وخلال تفقده سير العملية الانتخابية أوضح السفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني في تصريح صحفي أن السفارة خصصت 8 صناديق اقتراع في عدة مناطق بسورية 4 منها في دمشق وذلك بهدف تسهيل حركة ووصول أبناء الجالية الإيرانية المقيمة في سورية إلى الصناديق للإدلاء بأصواتهم داعياً كل المواطنين الإيرانيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات وممارسة دورهم في رسم مستقبل البلاد.



ونوه السفير سبحاني بالإقبال اللافت الذي شهدته صناديق الاقتراع ومنها الصندوق الموجود في منطقة السيدة زينب مشيراً إلى الحضور الكثيف للمواطنين منذ الساعات الأولى وقال: “نأمل بأن يحمل نجاح هذه الانتخابات الخير والازدهار لبلدنا وشعبنا وأن يكون أمام وطننا مستقبل مشرق حافل بالتقدم الاقتصادي والتنمية حيث أن الشعب الإيراني كان ولا يزال المصدر الرئيسي للقوة في إيران وبهذه المشاركة الواسعة بالانتخابات يثبت مرة أخرى دعمه لبلاده وحقوقها”.



وينتخب رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية بالأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين وفي حال عدم حصول ذلك يعاد إجراء الانتخابات مرة ثانية يوم الجمعة من الأسبوع التالي على أن يشارك فيها مرشحان نالا أصواتاً أكثر من الباقين.