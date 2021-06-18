عكرمة صبري: على الأعداء أن يدركوا مدى حبنا لنبينا محمد (ص)

وخلال خطبة الجمعة في مسجد كفر كنا الذي يخطب فيه الشيخ الأسير كمال الخطيب أكد الشيخ صبري أن ما حصل بحق الرسول الكريم صدر من مجموعة من المستوطنين الموتورين المتطرفين في مسيرة الأعلام.



وشدد خطيب الأقصى على أن الاساءات للرسول (ص) لا تضيره لكنها إساءة للمسلمين جميعاً.



كما ثمن الشيخ عكرمة دور الفلسطينيين في الداخل المحتل في حماية القدس المحتلة داعياً الى تكثيف شد الرحال الى المسجد الأقصى.



وقال خطيب الأقصى:" إذا تحركت القدس تحركت فلسطين وأهل الداخل في قلب الحدث وعند وجودهم في القدس فهم يثبتون ذلك".



وحذر من الالتفات لوسائل الاعلام المغرضة التي تعمل على تثبيط المواطنين عن الوصول الى القدس المحتلة.



يشار إلى أن المستوطنين وخلال ما يسمى بمسيرة الأعلام وضمن ممارساتهم العنصرية قاموا لدى مغادرتهم ساحة باب العامود متجهين لساحة حائط البراق، بشتم الرسول (ص)، وأخذوا يبصقون على الأرض.



كما حمل المستوطنون يافطة تدعو لهدم مسجد قبة الصخرة وإقامة هيكلهم المزعوم في منطقة ساحة باب العمود في القدس المحتلة.