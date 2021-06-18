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الجمعة 18 حزيران 2021 ساعة 18:56
قناة عبرية تكشف..

حماس نجحت بهدم الردع الإسرائيلي وبينت يفشل في أول اختبار

حماس نجحت بهدم الردع الإسرائيلي وبينت يفشل في أول اختبار
وأضاف أن المقاومة تقوم باختبار "إسرائيل" طوال الوقت، وفي هذه المرة أرادوا اختبار إن كان الرد على البالون هو نفس الرد على الصاروخ واكتشفوا أن الرد عليهما غير متشابه.

وبحسب محلل الشؤون العربية في القناة العبرية 13 فإن حركة "حماس" قامت باختبار رئيس وزراء الاحتلال الجديد "نفتالي بينت" وهو قد فشل في هذا الاختبار.

وقال المحلل "الإسرائيلي" إن "حماس" نجحت بهدم الردع الإسرائيلي وإثبات أن الرد الفوري على إطلاق البالونات هو رداً اعتيادياً ومحدوداً.

وقال "تسيفي حزكيلي" إن الضربات الجوية الحالية لم تنجح بردع حركة حماس، مشيراً إلى أن الفشل في أول اختبار الذي يعتبر أهم اختبار أثبت لحماس أن "إسرائيل" لن تقوم حالياً بقلب الطاولة.
مصدر : وكالات
رقم : 938752
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