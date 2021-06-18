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الجمعة 18 حزيران 2021 ساعة 18:57

في ذكرى تاسيسه.. الفياض يؤكد ضرورة الحفاظ على الحشد الشعبي وحمايته

في ذكرى تاسيسه.. الفياض يؤكد ضرورة الحفاظ على الحشد الشعبي وحمايته
وقال الفياض في كلمة له باحتفالية ذكرى تأسيس الحشد الشعبي، إن "المرجعية الدينية العليا حاضرة في كل المفاصل الحاسمة"، مبينا أن "المرجعية حددت خارطة طريق للوضع في العراق".

وأضاف، أن "المرجعية حددت مسار تأسيس الحشد الشعبي"، لافتا الى أن "الفتوى كانت منطلق الحشد الشعبي".

وأشار إلى أن "سر الالتفاف الشعبي حول الحشد هو الدماء الزكية للقادة"، وتابع: نأمل أن نكون عند حسن ظن المرجعية الدينية".

ولفت الى أن "الحشد الشعبي يحظى بمكانة سامية ومايزال يسمى بـ المقدس، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الحشد الشعبي وحمايته وأن تكون الحكمة رائدنا".

وأكد الفياض أن "الحشد الشعبي بدأ يأخذ وجودا وشخصية خاصة"، لافتا الى أن "الحشد والقوات الأمنية حماة الوطن والسيادة".

وتابع أن "الحشد الشعبي والقوات الأمنية قاتلا جنبا الى جنب"، مؤكدا أن "الحشد والقوات الأمنية كيان واحد".

وبين:" نحن في هيأة الحشد الشعبي على بصيرة من أمرنا"، ونهتم بشكل كبير بهيبة الدولة والحكومة".
مصدر : وكالات
رقم : 938753
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