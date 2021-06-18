الجاليات الايرانية وصفعة قوية للأعداء بالانتخابات الرئاسية

وكانت مراكز الاقتراع في كل من استراليا ونيوزلندا واليابان، أولى المراكز التي بدأت استقبال الرعايا الايرانيين نظرا لاختلاف افقها مع ايران.



شهدت صناديق الاقتراع المتواجدة في القنصليات والسفارات الايرانية في الخارج اقبالاً كثيفاً من قبل الجالية الايرانية حول العالم لاسيما الشبان والطلبة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم بشكل متزامن في أكثر من 100 بلد.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي اليوم الجمعة، أن الجالية الايرانية اقبلت بشكل واسع النطاق على الادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح اليوم، مؤكداً ان البعثات الدبلوماسية الايرانية في البلدان التي بدأت فيها الانتخابات اليوم حسب توقيتها المحلي بالتزامن مع ايران، اعلنت ان التصويت في هذه الدورة هو منقطع النظير.



ففي ارمينيا، انطلقت عملية اقتراع الانتخابات الرئاسية الإيرانية في مقر السفارة الإيرانية بحضور أعداد كبيرة من المؤهلين للمشاركة في الانتخابات إلى السفارة الإيرانية لدى العاصمة يريفان، وبمشاركة سفير إيران كاظم سجادي والعديد من رؤساء المؤسسات الإيرانية منذ الساعة الثامنة.



في العاصمة العراقية بغداد فقد شهدت السفارة الإيرانية اقبالا واسعا من قبل الجالية المقيمة في العراق، اضافة إلى القنصليات في النجف الأشرف والكربلاء المقدسة والبصرة إلى جانب السليمانية واربيل، وصناديق جوالة في الكركوك و الناصرية.



وفي هذا الصدد قال السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي: "نشاهد اقبالا مكثفا في بغداد نظرا للظروف الخاصة التي يعيشها العراق بسبب جائحة كورونا واغلاق المنافذ الحدودية بين البلدين، وستستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السادسة بتوقيت بغداد".



کما حضر حجة الاسلام والمسلمين السيد علي الخميني (حفيد الامام الخميني) في إحدى مراكز الاقتراع بمقر القنصلية الايرانية في محافظة النجف الاشرف بالعراق للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي تشهد اقبالا كبيرا .



وفي باكستان أكد سفير إيران مهدي هنردوست إن الشعب الإيراني سوف يثبت مرة أخرى من خلال مشاركته في الإنتخابات الرئاسية إخلاصه للثورة والنظام الإسلامي المقدس، مشيراً إلى أن حضور الشعب إلى مراكز الإقتراع طالما أفشل مؤامرات الأعداء، وأضاف السفير الايراني إن الجمهورية الإسلامية ولأنها رفعت راية مقارعة الاستكبار في العالم فإنها أفشلت دوماً مؤامرات الأعداء وبعثت اليأس بالهجمات التي يشنها هؤلاء الأعداء من خلف الحدود، وقال: إنني على يقين إن الشعب الإيراني وبالاعتماد على الله تعالى سيتمكن مثل الماضي ومن خلال المشاركة في الإنتخابات الرئاسية بإفشال مؤامرات الأعداء.



وفي الهند توجه الايرانيون منذ صباح اليوم الى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة، وبدأت عملية التصويت للجالية الايرانية في الهند في نيودلهي و حيدراباد و مومباي عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، كذلك تم تخصيص ثلاث مراكز اقتراع تضم 9 صناديق ثابتة ومتنقلة لهذا الغرض في الهند.



اما في سريلانكا فقد تم تخصيص صندوق للاقتراع في مقر السفارة الايرانية في كولمبو واخر بمقر مشروع "اوما اويا" متعدد الاغراض.



وإلى سوريا فقد توافد المواطنون الإيرانيون المقيمون في سورية منذ صباح اليوم إلى مقر السفارة الإيرانية بدمشق للإدلاء بأصواتهم في إطار الانتخابات الرئاسية الإيرانية.



وخلال تفقده سير العملية الانتخابية أوضح السفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني في تصريح صحفي أن السفارة خصصت 8 صناديق اقتراع في عدة مناطق بسورية 4 منها في دمشق وذلك بهدف تسهيل حركة ووصول أبناء الجالية الإيرانية المقيمة في سورية إلى الصناديق للإدلاء بأصواتهم داعياً كل المواطنين الإيرانيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات وممارسة دورهم في رسم مستقبل البلاد.



ونوه السفير سبحاني بالإقبال اللافت الذي شهدته صناديق الاقتراع ومنها الصندوق الموجود في منطقة السيدة زينب مشيراً إلى الحضور الكثيف للمواطنين منذ الساعات الأولى وقال: “نأمل بأن يحمل نجاح هذه الانتخابات الخير والازدهار لبلدنا وشعبنا وأن يكون أمام وطننا مستقبل مشرق حافل بالتقدم الاقتصادي والتنمية حيث أن الشعب الإيراني كان ولا يزال المصدر الرئيسي للقوة في إيران وبهذه المشاركة الواسعة بالانتخابات يثبت مرة أخرى دعمه لبلاده وحقوقها”.



وفي العاصمة اللبنانية بيروت توجه ابناء الجالية الايرانية الى السفارة للادلاء باصواتهم، مؤكدين على أن الانتخاب واجب شرعي وضربة قاضية لاعداء البلاد، كما شهد مركزين للاقتراع في مدينتي بعلبك والنبطية في الجنوب اضافة الى صندوق نقال مشاركة الرعايا الايرانيين في العرس الانتخابي.



وفي جمهورية اذربيجان توجه الناخبون إلى المدرسة الإيرانية في العاصمة باكو للإدلاء باصواتهم اضافة إلى القنصلية العامة في نخجوان.



هذا وشاركت الجالية الايرانية في العملية الانتخابية بالعديد من الدول الاوروبية، منها بريطانيا والمانيا وفرنسا وكرواتيا وهولندا، حيث استقبلت البعثات الدبلوماسية في هذه الدول الناخبين للإدلاء باصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي.



وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت عن اقامة الانتخابات في 133بعثة دبلوماسية، و 234 مركز اقتراع في الخارج لإجراء الانتخابات الرئاسية.



فيما لم تجر الانتخابات في ثلاث دول فقط، هي سنغافورة واليمن وكندا، نظرا لإغلاق السفارات فيها، ويتم الإشراف على هذه المراكز من قبل لجان تنفيذية، بالإضافة إلى 200 مراقب من مجلس صيانة الدستور.