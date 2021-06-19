الصفحة الرئيسية
0
السبت 19 حزيران 2021 ساعة 07:09

أنباء عن مشاركة أكثر من 50 بالمائة في الانتخابات الإيرانية

أنباء عن مشاركة أكثر من 50 بالمائة في الانتخابات الإيرانية
وتشير بعض المعلومات غير الرسمية إن نسبة المشاركة بالانتخابات وصلت حتى وقت متأخر من مساء يوم الجمعة أكثر من 50 بالمائة، فيما تحدثت مواقع إخبارية إن عدد المشاركين بلغ 31 مليون بعد بدء عمليات العد والفرز التي انطلقت فجر اليوم السبت جراء التأخير الذي شهدته مراكز البلاد في عملية الاغلاق بسبب كثافة المشاركين.

من جهته أخرى، ذكرت مصادر غير رسمية إن نسبة المشاركة بلغت 71% في محافظة #خراسان الجنوبية و 65% في سيستان وبلوشستان و 63% في ايلام و 62% في خراسان الشمالية و 61% في غلستان و 58% في خراسان الرضوية و هرمزغان وكرمان.

كما تحدث موقع تابناك الإخباري المقرب من المرشح محسن رضائي، نقلا عن مصادر غير رسمية: بعد فرز 6 ملايين صوت في مختلف محافظات البلاد، المرشح الأصولي ابراهيم رئيسي حاز على 69% من الأصوات مقابل 16% لـ محسن رضائي ثم 8% للمرشح الإصلاحي عبد الناصر همّتي و 2% للمرشح أمير حسين قاضي زادة هاشمي.

وبسبب كثافة توافد الإيرانيين على مراكز الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولى يوم أمس الجمعة اضطرت وزارة الداخلية إلى تمديد فترة الاقتراع عدة مرات فيما منح السفارات والبعثات الدبلوماسية الإيرانية بالخارج صلاحية تمديد فترة الاقتراع.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة الداخلية الإيرانية مساء اليوم السبت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية على أن تعلن يوم غد نتائج الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات (الحكومات المحلية)، والانتخابات الرئاسية هي الثالثة عشر منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 على يد آية الله العظمى الراحل السيد روح الله الخميني (قدس سره الشريف).

 
رقم : 938823
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني يخاطب ابناء الشعب الايراني في رسالة..وهذا مضمونها
روحاني يخاطب ابناء الشعب الايراني في رسالة..وهذا مضمونها
رئيسي يفوز رسمياً بنتائج الانتخابات الإيرانية
رئيسي يفوز رسمياً بنتائج الانتخابات الإيرانية
19 حزيران 2021
روحاني يعلن فوز رئيسي بالجولة الأولى للانتخابات الإيرانية
روحاني يعلن فوز رئيسي بالجولة الأولى للانتخابات الإيرانية
19 حزيران 2021
بعد مشاركة ملحمية..بدأت عملية فرز الاصوات والنتائج ستعلن بغضون ساعات
بعد مشاركة ملحمية..بدأت عملية فرز الاصوات والنتائج ستعلن بغضون ساعات
19 حزيران 2021
الشعب الإيراني قال كلمته.. "لا" لأمريكا "نعم" للجمهورية الإسلامية
الشعب الإيراني قال كلمته.. "لا" لأمريكا "نعم" للجمهورية الإسلامية
19 حزيران 2021
أنباء عن مشاركة أكثر من 50 بالمائة في الانتخابات الإيرانية
أنباء عن مشاركة أكثر من 50 بالمائة في الانتخابات الإيرانية
19 حزيران 2021
هجمة إعلامية مكثفة إقليمية ودولية للتشويش علی الانتخابات الايرانية
هجمة إعلامية مكثفة إقليمية ودولية للتشويش علی الانتخابات الايرانية
18 حزيران 2021
الرئيس روحاني یصوت فی الانتخابات الایرانية
الرئيس روحاني یصوت فی الانتخابات الایرانية
18 حزيران 2021
أعداء ايران لا يتعلمون من تجاربهم: الشعب الايراني يخوض ملحمة جديدة
أعداء ايران لا يتعلمون من تجاربهم: الشعب الايراني يخوض ملحمة جديدة
18 حزيران 2021
قائد الثورة الإسلامية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الايرانية
قائد الثورة الإسلامية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الايرانية
18 حزيران 2021
مراكز الاقتراع في ايران تفتح ابوابها امام الناخبين
مراكز الاقتراع في ايران تفتح ابوابها امام الناخبين
18 حزيران 2021
مراجع الدين يدعون للمشاركة المهيبة في الانتخابات الايرانية
مراجع الدين يدعون للمشاركة المهيبة في الانتخابات الايرانية
17 حزيران 2021
مامحل المطبعين من الإعراب؟ فاعل أم مفعول به أم مجرور؟..
مامحل المطبعين من الإعراب؟ فاعل أم مفعول به أم مجرور؟..
17 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هجمة إعلامية مكثفة إقليمية ودولية للتشويش علی الانتخابات الايرانية
أعداء ايران لا يتعلمون من تجاربهم: الشعب الايراني يخوض ملحمة جديدة
قائد الثورة الإسلامية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الايرانية
مراكز الاقتراع في ايران تفتح ابوابها امام الناخبين