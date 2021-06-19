أنباء عن مشاركة أكثر من 50 بالمائة في الانتخابات الإيرانية

وتشير بعض المعلومات غير الرسمية إن نسبة المشاركة بالانتخابات وصلت حتى وقت متأخر من مساء يوم الجمعة أكثر من 50 بالمائة، فيما تحدثت مواقع إخبارية إن عدد المشاركين بلغ 31 مليون بعد بدء عمليات العد والفرز التي انطلقت فجر اليوم السبت جراء التأخير الذي شهدته مراكز البلاد في عملية الاغلاق بسبب كثافة المشاركين.



من جهته أخرى، ذكرت مصادر غير رسمية إن نسبة المشاركة بلغت 71% في محافظة #خراسان الجنوبية و 65% في سيستان وبلوشستان و 63% في ايلام و 62% في خراسان الشمالية و 61% في غلستان و 58% في خراسان الرضوية و هرمزغان وكرمان.



كما تحدث موقع تابناك الإخباري المقرب من المرشح محسن رضائي، نقلا عن مصادر غير رسمية: بعد فرز 6 ملايين صوت في مختلف محافظات البلاد، المرشح الأصولي ابراهيم رئيسي حاز على 69% من الأصوات مقابل 16% لـ محسن رضائي ثم 8% للمرشح الإصلاحي عبد الناصر همّتي و 2% للمرشح أمير حسين قاضي زادة هاشمي.



وبسبب كثافة توافد الإيرانيين على مراكز الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولى يوم أمس الجمعة اضطرت وزارة الداخلية إلى تمديد فترة الاقتراع عدة مرات فيما منح السفارات والبعثات الدبلوماسية الإيرانية بالخارج صلاحية تمديد فترة الاقتراع.



ومن المتوقع أن تعلن وزارة الداخلية الإيرانية مساء اليوم السبت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية على أن تعلن يوم غد نتائج الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات (الحكومات المحلية)، والانتخابات الرئاسية هي الثالثة عشر منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 على يد آية الله العظمى الراحل السيد روح الله الخميني (قدس سره الشريف).



