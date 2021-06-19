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السبت 19 حزيران 2021 ساعة 07:34
سلاح الجو اليمني ينفذ عملية هجومية جديدة على أهداف سعودية
وأكد العميد سريع في تغريدة له على تويتر، اليوم السبت، أن العملية تأتي في إطار الرد على تصعيد العدوان وحصاره المتواصل على اليمن.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
938833
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