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السبت 19 حزيران 2021 ساعة 07:35
الانتخابات الر ئاسية الايرانية..

بعد مشاركة ملحمية..بدأت عملية فرز الاصوات والنتائج ستعلن بغضون ساعات

بعد مشاركة ملحمية..بدأت عملية فرز الاصوات والنتائج ستعلن بغضون ساعات
هذا وأعلنت اللجنة الانتخابية الايرانية العليا عن اغلاق مراكز الاقتراع وبدء عملية فرز الاصوات في الانتخابات الرئاسية والمجالس البلدية الايرانية ، عند الساعة الثانية فجرا من يوم السبت بعد تمديد فترة التصويت ثلاث مرات بسبب الازدحام وكثافة المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية بنسختها الثالثة عشر وانتخابات المجالس البلدية في نسختها السادسة والانتخابات التكميلية لمجلسي الشورى الاسلامي وخبراء القيادة.

ومازالت عملية فرز الاصوات للانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية مستمرة بعد غلق صناديق الاقتراع . ولم تعلن لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية في البلاد اي نتائج رسمية لغاية الان.

ورغم عدم الاعلان عن اي نتائج رسمية الا ان بعض التصريحات غير الرسمية تشير الى ان المشاركة تفوق الخمسين بالمائة . هذا وكان من المقرر ان يتم الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية حتى ظهر اليوم السبت الا ان مسؤولا في وزارة الداخلية اشار الى ان هذه العملية قد تتاخر نظرا الى تاخر عملية الاقتراع لمدة عدة ساعات من الوقت المحدد لها .

وبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات 59 مليونا و 310 الاف و 307 اشخاص من ضمنهم مليون و 392 الفا و 148 شخصا بلغوا السن القانونية (18 عاما) للادلاء باصواتهم للمرة الاولى ، فيما بلغ عدد صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية 67 الفا وخارج البلاد 450 صندوقا وللمجالس الاسلامية البلدية والقروية 75 الفا.

وتنافس 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية وهم ابراهيم رئيسي وعبدالناصر همتي وامير حسين قاضي زادة هاشمي ومحسن رضائي بعد انسحاب كل من سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر علي زادة.
رقم : 938834
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