قاليباف: الشعب الايراني صنع مفخرة في مشاركته الحماسية بالانتخابات

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هنأ قاليباف، سماحة قائد الثورة الاسلامية لمشاركة الشعب الحماسية في الانتخابات وكتب: رغم الامتعاضات والعتابات تجاه حالات ضعف الاداء فقد صنع الشعب مفخرة بمشاركته القصوى في الانتخابات.



واضاف: اهنئ سماحة قائد الثورة الاسلامية الحكيم وشعب ايران الاسلامية النبيل والشامخ والمؤمن بالاحتفال الوطني للانتخابات وملحمة المشاركة الوطنية.



وتم اغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة الثانية فجر اليوم السبت بعد تمديد فترة التصويت ثلاث مرات بسبب الازدحام وكثافة المشاركة الشعبية في الانتخابات.



وكانت الانتخابات قد انطلقت في الساعة السابعة صباح الجمعة 18 حزيران /يونيو وتضمنت 4 عمليات انتخابية وهي الرئاسية الـ 13 والمجالس البلدية والقروية والتكميلية لمجلس خبراء القيادة والتكميلية لمجلس الشورى الاسلامي.



وتنافس 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية وهم ابراهيم رئيسي وعبدالناصر همتي وامير حسين قاضي زادة هاشمي ومحسن رضائي بعد انسحاب كل من سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر علي زادة.