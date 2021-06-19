قبيل اعلان نتائج الانتخابات محسن رضائي يهنئ ابراهيم رئيسي

كما بارك رضائي لقائد الثورة الاسلامية والسيد رئيسي الملحمة التي صنعها الشعب الايراني بمشاركته الواسعة في الانتخابات .



وفي رسالة كتبها اليوم السبت قال رضائي ان انتخابات يوم امس الجمعة اثبتت امام المحللين والمراقبين الدوليين ان الشعب الايراني لن يدخر جهدا في الحفاظ على النظام الاسلامي ودعمه ، معتبرا ان هذا الاختبار الكبير يعد صفحة مشرقة اخرى في تاريخ جهاد الشعب الايراني.



وتابع رضائي في رسالته : أبارك هذه الملحمة الكبيرة لقائد الثورة والشعب الايراني المضحي ومنتخب هذا الشعب الأخ العزيز آية الله السيد إبراهيم رئيسي متنميا له التوفيق في هذه المسؤولية الخطيرة.



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