همتي يهنيء رئيسي لانتخابه رئيسا للبلاد

وتم اغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة الثانية فجر اليوم السبت بعد تمديد فترة التصويت ثلاث مرات بسبب الازدحام وكثافة المشاركة الشعبية في الانتخابات.



وكانت الانتخابات قد انطلقت في الساعة السابعة صباح الجمعة 18 حزيران /يونيو وتضمنت 4 عمليات انتخابية وهي الرئاسية الـ 13 والمجالس البلدية والقروية والتكميلية لمجلس خبراء القيادة والتكميلية لمجلس الشورى الاسلامي.



وتنافس 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية وهم ابراهيم رئيسي وعبدالناصر همتي وامير حسين قاضي زادة هاشمي ومحسن رضائي بعد انسحاب كل من سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر علي زادة.



ولم تصدر لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية اي ارقام رسمية حول نتائج الانتخابات، الا ان النتائج غير الرسمية الواردة من مختلف مدن البلاد تفيد بتقدم واضح لآية الله رئيسي على بقية المرشحين.