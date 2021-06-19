رئيسي يفوز رسمياً بنتائج الانتخابات الإيرانية

وقال موسوي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى وزارة الداخلية، إنه "شارك في هذه الانتخابات 28 مليون و600 ألف ناخب إيراني بعد فرز قرابة 90 بالمائة من أصوات المشاركين".



وأوضح إن "إبراهيم رئيسي حصل على 17 مليون صوت و800 ألف، فيما حصل المرشح محسن رضائي على 3 ملايين و300 ألف صوت".



وأضاف "كما حصل المرشح المدعوم من الإصلاحيين عبد الناصر همتي على 2 مليون و300 ألف صوت، فيما حصل المرشح أمير حسين قاضي زاده هاشمي على مليون صوت".



وفي هذه الانتخابات الرئاسية بدورتها الثالثة عشر كان يحق لـ 59 مليون و310 ألف و307 شخصاً الإدلاء باصواتهم بالانتخابات ثلاثة ونصف مليون منهم في خارج إيران.



