الصفحة الرئيسية
0
السبت 19 حزيران 2021 ساعة 09:54

رئيسي يفوز رسمياً بنتائج الانتخابات الإيرانية

رئيسي يفوز رسمياً بنتائج الانتخابات الإيرانية
وقال موسوي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى وزارة الداخلية، إنه "شارك في هذه الانتخابات 28 مليون و600 ألف ناخب إيراني بعد فرز قرابة 90 بالمائة من أصوات المشاركين".

وأوضح إن "إبراهيم رئيسي حصل على 17 مليون صوت و800 ألف، فيما حصل المرشح محسن رضائي على 3 ملايين و300 ألف صوت".

وأضاف "كما حصل المرشح المدعوم من الإصلاحيين عبد الناصر همتي على 2 مليون و300 ألف صوت، فيما حصل المرشح أمير حسين قاضي زاده هاشمي على مليون صوت".

وفي هذه الانتخابات الرئاسية بدورتها الثالثة عشر كان يحق لـ 59 مليون و310 ألف و307 شخصاً الإدلاء باصواتهم بالانتخابات ثلاثة ونصف مليون منهم في خارج إيران.

 
رقم : 938847
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي يفوز رسمياً بنتائج الانتخابات الإيرانية
رئيسي يفوز رسمياً بنتائج الانتخابات الإيرانية
روحاني يعلن فوز رئيسي بالجولة الأولى للانتخابات الإيرانية
روحاني يعلن فوز رئيسي بالجولة الأولى للانتخابات الإيرانية
19 حزيران 2021
بعد مشاركة ملحمية..بدأت عملية فرز الاصوات والنتائج ستعلن بغضون ساعات
بعد مشاركة ملحمية..بدأت عملية فرز الاصوات والنتائج ستعلن بغضون ساعات
19 حزيران 2021
الشعب الإيراني قال كلمته.. "لا" لأمريكا "نعم" للجمهورية الإسلامية
الشعب الإيراني قال كلمته.. "لا" لأمريكا "نعم" للجمهورية الإسلامية
19 حزيران 2021
أنباء عن مشاركة أكثر من 50 بالمائة في الانتخابات الإيرانية
أنباء عن مشاركة أكثر من 50 بالمائة في الانتخابات الإيرانية
19 حزيران 2021
هجمة إعلامية مكثفة إقليمية ودولية للتشويش علی الانتخابات الايرانية
هجمة إعلامية مكثفة إقليمية ودولية للتشويش علی الانتخابات الايرانية
18 حزيران 2021
الرئيس روحاني یصوت فی الانتخابات الایرانية
الرئيس روحاني یصوت فی الانتخابات الایرانية
18 حزيران 2021
أعداء ايران لا يتعلمون من تجاربهم: الشعب الايراني يخوض ملحمة جديدة
أعداء ايران لا يتعلمون من تجاربهم: الشعب الايراني يخوض ملحمة جديدة
18 حزيران 2021
قائد الثورة الإسلامية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الايرانية
قائد الثورة الإسلامية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الايرانية
18 حزيران 2021
مراكز الاقتراع في ايران تفتح ابوابها امام الناخبين
مراكز الاقتراع في ايران تفتح ابوابها امام الناخبين
18 حزيران 2021
مراجع الدين يدعون للمشاركة المهيبة في الانتخابات الايرانية
مراجع الدين يدعون للمشاركة المهيبة في الانتخابات الايرانية
17 حزيران 2021
مامحل المطبعين من الإعراب؟ فاعل أم مفعول به أم مجرور؟..
مامحل المطبعين من الإعراب؟ فاعل أم مفعول به أم مجرور؟..
17 حزيران 2021
الشعب الايراني والعرس الانتخابي العظيم
الشعب الايراني والعرس الانتخابي العظيم
17 حزيران 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هجمة إعلامية مكثفة إقليمية ودولية للتشويش علی الانتخابات الايرانية
أعداء ايران لا يتعلمون من تجاربهم: الشعب الايراني يخوض ملحمة جديدة
قائد الثورة الإسلامية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الايرانية
مراكز الاقتراع في ايران تفتح ابوابها امام الناخبين